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Ekonomi

Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda

Karadeniz'de çıkarılacak gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek iki dev vananın deniz tabanına indirilmesi için hazırlık yapılıyor.

Gökhan Yılmaz, Selim Bostancı   | 08.04.2022
Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Mart ayı sonunda ilki, dün ise ikincisi Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getirilen kuyu başı vanaları, Filyos Limanı'ndan Yavuz Sondaj Gemisi ile Türkali-2 kuyusuna indirilecek.

Vanalar, içinde bulunan akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek.

"KAŞİF" isimli su altı robotuyla deniz tabanına indirilecek olan, 65 ton ağırlığa, 5,1 metre yüksekliğe ve 5,9 metre genişliğe sahip dev kuyu başı vanalarından 8 adet daha getirilmesi planlanıyor.

Diğer sondaj gemilerinden Fatih Gökçebey-1 sondaj çalışmasına, Kanuni ise Türkali-5'te çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini sırtlayacak boruların tamamı haziranda limana indirilmiş olacak.

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