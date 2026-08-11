KAPEKS İcra Kurulu Başkanı Özkan Düzgün, halka arzdan sağlanacak kaynağı yurt içindeki yatırımların yanı sıra Orta Asya'daki tesisleşme süreçlerini hızlandırmak ve teknoloji yatırımlarını artırmak için kullanacaklarını bildirdi.

KAPEKS halka arzla Orta Asya ve Afrika'daki büyümesini hızlandıracak KAPEKS İcra Kurulu Başkanı Özkan Düzgün, halka arzdan sağlanacak kaynağı yurt içindeki yatırımların yanı sıra Orta Asya'daki tesisleşme süreçlerini hızlandırmak ve teknoloji yatırımlarını artırmak için kullanacaklarını bildirdi.

Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1996'da Ankara'da bir grup mühendis tarafından kurulan şirketin bu yıl 30. yılını kutladığını söyledi.

Şirketin sivil amaçlı patlayıcı maddelerin üretimi, mühendislik hizmetleri ve teknoloji desteği alanlarında faaliyet gösterdiğini belirten Düzgün, ağırlıklı olarak madencilik sektörüne hizmet verdiklerini ifade etti.

Düzgün, yer altı kaynaklarının sürdürülebilir şekilde çıkarılmasında rol üstlendiklerini belirterek, madenciliğin yanı sıra çimento ve agrega üreticileri ile baraj, hidroelektrik santrali, hızlı tren, yer altı metro ve büyük havalimanı projelerine de hizmet verdiklerini anlattı.

Enerji dönüşümüyle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin yer altı kaynaklarına ihtiyacı artırdığına dikkati çeken Düzgün, güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerinin hayata geçirilmesinde de bu kaynakların önem taşıdığını söyledi.

Teknoloji ve yapay zekadaki gelişmelerin de madencilik sektörüne yönelik talebi desteklediğini ifade eden Düzgün, yarı iletkenler, çip teknolojileri, akıllı telefonlar ve ileri teknoloji bilgisayar sistemlerinin özellikle nadir toprak elementlerine yönelik talebi artırdığını kaydetti.

Savunma sanayisi ve değerli metallerin de yer altı kaynaklarına talebi destekleyen alanlar arasında bulunduğunu belirten Düzgün, bu alanlarda ciddi büyüme beklediklerini söyledi.

Düzgün, halka arzın önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak büyüme fırsatlarının daha hızlı değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirterek, "Bu fırsatları değerlendirmek için öncelikle kurumsal yapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. İkincisi de doğru finansmana doğru zamanda ulaşmamız gerekiyor." dedi.

Halka arz geliri yeni yatırımlara yönlendirilecek

Halka arz sonrasında tesis yatırımlarına ağırlık vereceklerini belirten Düzgün, Türkiye'nin şirket açısından en önemli pazar olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Düzgün, yurt dışındaki yatırımlara da hız vereceklerini belirterek, Orta Asya'daki tesisleşme süreçlerinde halka arz gelirinden yararlanacaklarını bildirdi.

Halka arzda ortak satışı bulunmayacağını vurgulayan Düzgün, "Zaten borçsuz bir şirket. Gelen kaynağın tamamı yeni yatırımlar ve işletme sermayesine aktarılacak." dedi.

Düzgün, halka arzdan sağlanacak kaynağın ağırlıklı olarak sivil amaçlı patlayıcı sektöründeki tesisleşme yatırımlarında değerlendirileceğini kaydetti.

İthal hammaddelere yönelik teknoloji yatırımları artacak

Türkiye'nin tamamen ithalat yoluyla karşıladığı bazı hammaddelere yönelik teknoloji yatırımlarına da devam edeceklerini belirten Düzgün, halihazırda bu alanda kurulan ve devreye alma çalışmaları süren tesisleri bulunduğunu söyledi.

Düzgün, teknoloji tesislerinin sayısını artırmayı planladıklarını, bu yatırımlarla ithalata bağımlı bazı hammaddelere yönelik üretim kapasitesini geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Türkiye'deki sivil amaçlı patlayıcı pazarının yaklaşık 400 milyon dolar büyüklüğünde olduğunu dile getiren Düzgün, pazarın 2030'da iki katına çıkmasını beklediklerini söyledi.

Şirketin de söz konusu büyümeye en az aynı oranda eşlik etmesini ve bunun üzerine çıkmasını hedeflediklerini ifade eden Düzgün, "Katma değeri yüksek ürünlere yatırımımız var. Bunların kullanımını arttırma hedefimiz var." dedi.

Özbekistan yatırımları çevre ülkelere ihracat fırsatı sunacak

KAPEKS'in yurt dışı büyüme planlarında Orta Asya ve Afrika'nın öne çıktığını belirten Düzgün, Özbekistan'daki yatırımların tamamlanmasının ardından çevre ülkelere yönelik ihracat imkanlarının genişlemesini beklediklerini söyledi.

Düzgün, "Özbekistan'da yatırımlarımız var. O yatırımlar bittikten sonra da çevre ülkelere ihracat fırsatları bizi bekliyor." dedi.

Afrika'daki faaliyetlerine de değinen Düzgün, şirketin Batı Afrika ülkesi Liberya'daki operasyonlarının sürdüğünü bildirdi.

"Liberya'da da operasyonlarımız devam ediyor." ifadesini kullanan Düzgün, şirketin ülkede tesisler kurduğunu ve buradaki faaliyetlerinin 2030'a kadar yaklaşık iki kat büyümesini beklediklerini kaydetti.