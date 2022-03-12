Dolar
14.76
Euro
16.16
Altın
1,985.55
ETH/USDT
2,591.80
BTC/USDT
39,195.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kanada Abramovich'e yaptırım uyguladı, 32 Rus firmasıyla ticareti yasakladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rus oligark Roman Abramovich de dahil olmak üzere beş Rusya vatandaşına yaptırım uyguladıklarını ve 32 Rus şirketi ile devlet kuruluşunun Kanada'dan savunma ekipmanı veya malzemesi almasının engellendiğini söyledi.

Seyit Aydoğan   | 12.03.2022
Kanada Abramovich'e yaptırım uyguladı, 32 Rus firmasıyla ticareti yasakladı

Toronto

Trudeau, bir hafta süren Avrupa temaslarının son durağı olan Varşova'da düzenlediği basın toplantısında, Abramovich'in en büyük hissedarı olduğu Rus çelik üreticisi Evraz'ın Kanada operasyonlarının bu hareketten etkilenmeyeceğini kaydetti.

Kanada Başbakanı Trudeau, "Rus yetkililere ve Abramovich gibi oligarklara yönelik yaptırımlar, Kanada'daki ekonomik faaliyetlerden veya yatırım yaptıkları şirketlerde çalışan Kanadalıların sıkı çalışmasından fayda sağlayamamaları için onlara yöneliktir." dedi.

Justin Trudeau, Ukrayna'ya yardım için hükümetinin tüm seçenekleri değerlendirdiğini ve yardım için daha fazlasını yapmayı planladığını belirterek, buna Rus işgalinden kaçan Ukraynalılar için bir hava yolu tahliyesinin de dahil olduğunu ifade etti, ancak bu konuda detay vermedi.

İngiltere'de Chelsea futbol kulübünün sahibi olan Abramovich, Kanada'da faaliyet gösteren çelik şirketi Evraz'da da yüzde 28 hisseye sahip.

Kanada'nın ticaret yasağı getirdiği 32 Rus firmasının, savunma sanayisi alanında faaliyet gösterdikleri vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı
Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi
Dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, resmi rakamların 3 kat fazlası olabileceği iddia edildi

Benzer haberler

Kanada Abramovich'e yaptırım uyguladı, 32 Rus firmasıyla ticareti yasakladı

Kanada Abramovich'e yaptırım uyguladı, 32 Rus firmasıyla ticareti yasakladı

Chelsea'nin 19 yıllık rüyası, 15 günde kabusa döndü

ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukrayna'da akılalmaz boyutlarda vahşet yaşanıyor

İngiltere, Rus Abramovich'in mal varlığını dondurdu, Chelsea'nin satışı askıya alındı

İngiltere, Rus Abramovich'in mal varlığını dondurdu, Chelsea'nin satışı askıya alındı
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti
Abramovich, Chelsea Kulübünü satmaya karar verdiğini açıkladı

Abramovich, Chelsea Kulübünü satmaya karar verdiğini açıkladı