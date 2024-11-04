Dolar
34.34
Euro
37.48
Altın
2,741.15
ETH/USDT
2,470.90
BTC/USDT
68,936.00
BIST 100
8,753.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kamu taşınmazlarına ilişkin turizm yatırımcılarıyla müzakere yapıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında Kamu Taşınmazı Tahsis Müzakeresi yapıldı.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Kamu taşınmazlarına ilişkin turizm yatırımcılarıyla müzakere yapıldı

Ankara

Alpaslan, bakanlık toplantı salonunda düzenlenen müzakere öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda turizmde gösterdiği çalışmalarla her yıl dünyada daha iddialı konuma geldiğini söyledi.

Türkiye'nin bugün itibarıyla dünyada en fazla turist kabul eden 5'inci ülke konumunda olduğunu belirten Alpaslan, şöyle devam etti:

"En fazla turizm geliri elde eden 6'ncı ülke konumundayız. İnşallah bu sene 61 milyon olarak revize ettiğimiz turist sayısı ve 60 milyar dolar turizm gelirimizle daha üst sıralara yükselmeyi beklemekteyiz. Artık Türkiye turizmde dünyada en iddialı ülkelerden birisi haline gelmiş durumda. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız vasıtasıyla yapmış olduğumuz çalışmalar ve turizm sektörüyle ortak çalışmalarımız çerçevesinde turizm yatırımcılarının yaptığı yatırımlarla Türkiye, turizmde inşallah daha güzel günlere ve 100 milyar dolar gibi önemli hedeflere doğru yol almakta."

Alpaslan, kamu arazilerini turizm yatırımcılarına sunarak, yeni yatırımların kazandırılması çalışması içerisinde olduklarını belirterek, müzakerenin hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca turizm yatırımcılarının başvuruda bulundukları taşınmazlar için sosyal ve teknik altyapıya katılım payının belirlenmesi müzakereleri yapıldı, turizmcilerden teklif alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aştı
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış, Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Adıyaman'da "Yerinde Dönüşüm"e 23 binin üzerinde başvuru

Benzer haberler

Kamu taşınmazlarına ilişkin turizm yatırımcılarıyla müzakere yapıldı

Kamu taşınmazlarına ilişkin turizm yatırımcılarıyla müzakere yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet