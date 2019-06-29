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Ekonomi

Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2,5 oldu

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5 olarak belirlendi.

Dilara Zengin   | 29.06.2019
Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2,5 oldu

Ankara

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5 olarak belirlendi.

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5 oldu.

Söz konusu oran, yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

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