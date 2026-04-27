Kalyon yenilenebilir enerjide küresel pazarlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, yenilenebilir enerjide küresel pazarlara yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Daha entegre bir yaklaşımla Avrupa ve ABD'ye yönelik bazı çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde bunlar netleşecek." dedi.

Elvan, Antalya'da düzenlenen "Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi" kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubun enerji yatırımları ve teknoloji hamlelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalyon Grubu'nun halihazırda Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santraline (GES) sahip olduğunu anımsatan Elvan, güneş ve rüzgar enerjisinde 2 bin megavatın üzerinde üretim kapasitesine ulaştıklarını bildirdi.

Elvan, yatırımların hız kesmeden sürdüğünü vurgulayarak, "Şu anda yine Karapınar'da 500 megavatlık bir yatırım devam ediyor. Önümüzdeki dönemde özellikle yurt dışına açılma yönünde birtakım girişimler söz konusu. Biliyorsunuz, yine Kalyon Grubu'nun ingottan vafere, vaferden hücreye, hücreden modüle kadar bir panel tesisi, entegre bir tesisi var. Dolayısıyla orada da son derece modern yeni bir hücre yatırımı yapıldı. Önümüzdeki günlerde muhtemelen açılışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Küresel pazarlardaki hedeflerine ilişkin ise Elvan "Bununla birlikte daha entegre bir yaklaşımla özellikle Avrupa ve ABD'ye yönelik bazı çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde bunlar netleşecek." ifadelerini kullandı.

Güneş panellerinin altında koyunlar otlatılıyor

Elvan, Karapınar GES'in teknik kapasitesine ilişkin verileri paylaşarak, "Bildiğiniz gibi Karapınar GES, 1350 megavat kurulu güç kapasitesine sahip. Yıllık 3 milyar kilovatsaatlik bir üretim söz konusu. Bunun da karşılığı aşağı yukarı 2 milyon hane halkının elektriği demek." dedi.

Karapınar GES'in sosyal etkilerine değinen Elvan, şöyle devam etti:

"Karapınar'a yönelik şunu da ifade edeyim, aslında dünyada ilk kez uygulanan ve sosyal amaçlı bir projesi de söz konusu. Karapınar'daki santralin bulunduğu bölge tamamen çöl niteliğinde, hiçbir bitkinin yetişmediği bir alandı. Burada güneş panelleri biraz yüksek yapıldı, bu panellerin altında bir mikro klima alanı oluştu ve yavaş yavaş bitkiler çıkmaya başladı. Şu anda o panellerin altında o bölgede koyun yetiştiriciliği yapan vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Koyunları burada otlatıyorlar. Yani panellerin altında koyunların otlatılması söz konusu. Dolayısıyla bu dünyada bir ilk ve sosyal amaçlı önemli bir proje diye düşünüyorum."

"Türkiye küresel ölçekte bir enerji merkezi olacak"

Elvan, bölgede devam eden savaş ve artan risklerin enerji piyasalarını altüst ettiğini belirterek, Türkiye'nin hem devletin hem kamu kurumlarının hem de özel sektörün yaptığı yatırımlar ve aldığı önlemler sayesinde bu süreçte sıkıntılardan etkilenmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan "Enerjide tam bağımsız Türkiye" hedefine dikkati çeken Elvan, bu hedef doğrultusunda kamu ve özel sektörün birlikte çalışarak mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Elvan, enerji sektöründeki gelecek 10 yıllık perspektife ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin enerji ticaretindeki rolüne işaret etti.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının cari açığın azaltılmasındaki kritik rolünü vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Burada bir hususu daha zikretmek istiyorum. Önümüzdeki 10 yıllık bir perspektiften bahsettiniz. Evet, yenilenebilir enerji alanında çok büyük yatırımlarımız var. Ciddi yatırımlar yapılıyor ve ülkeye, özellikle cari açığın azaltılmasına çok ciddi katkıları var ama esas makro düzeyde baktığımızda, Türkiye gerçekten sadece bu bölge için değil, küresel ölçekte bir enerji merkezi olabilecek kapasitede. Şuna gönülden inanıyorum: Türkiye önümüzdeki süreçte küresel ölçekte bir enerji merkezi olacak. Dolayısıyla sadece fiziksel altyapı itibarıyla söylemiyorum. Ticaretiyle, fiyatlandırmasıyla, serbestleşme yapısıyla bir bütün olarak ele aldığımızda Türkiye'nin önümüzdeki dönemde özellikle enerji alanında çok önemli aşamalar kat edeceğine inanıyorum. İşte bugün gerçekleştirdiğimiz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu'nun gerçekleştirdiği enerji zirvesi de bunu net olarak ortaya koymuştur."