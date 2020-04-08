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Ekonomi

Kaanlar Şirketler Grubundan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira destek

Kaanlar Şirketler Grubu, "Mağduriyet yaşayabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira ile destek oluyoruz." açıklamasında bulundu.

Tolga Yanık   | 08.04.2020
Kaanlar Şirketler Grubundan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira destek

İstanbul

Kaanlar Şirketler Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira destek sağladığını duyurdu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Kaanlar Şirketler Grubunun Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na Kaanlar Şirketler Grubu olarak 1,5 milyon lira destek ile katılıyoruz. Bu günleri hep birlikte aşacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaan'ın mesajında alıntıladığı Kaanlar Şirketler Grubu açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren tüm şirketlerimizde tedbirlerimizi üst düzeye çıkartarak, halkımızın gıda ihtiyacını karşılamak için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Bu süreçte emeklerini esirgemeyen tüm çalışanlarımıza, çiftçilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz.

Salgınla mücadelenin tüm alanlarda sürdürülmesinin öneminin bilincindeyiz. Bu sebeple bu zorlu günlerde mağduriyet yaşayabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na Kaanlar Şirketler Grubu olarak 1,5 milyon lira ile destek oluyoruz. Bu salgını hep birlikte yeneceğimize, yeniden sevdiklerimizle sofralarda buluşacağımıza ve güzel günlerin en kısa zamanda geleceğine yürekten inanıyoruz."

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