JW Marriott İstanbul Bosphorus ile Sheraton İstanbul City Center'a uluslararası ödüller
JW Marriott İstanbul Bosphorus ile Sheraton İstanbul City Center, dünya çapında lüks sektörünün en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Dünya Lüks Otel Ödülleri’nde 2'şer ödüle layık görüldü.
İstanbul
Sheraton Istanbul City Center’dan yapılan açıklamaya göre, Sheraton Istanbul City Center’da bulunan, misafirlerine sunduğu ızgarada ve tuğla fırında yapılan geleneksel Türk yemekleriyle ve oryantal dokunuşların hakim olduğu atmosferiyle The Souq İstanbul, Dünya Lüks Otel Ödülleri’nde "Türk Mutfağı" kategorisinde ödülün sahibi oldu.
4 haftalık bir süre boyunca 300 binden fazla uluslararası gezginin oylarıyla kazananların belirlendiği Dünya Lüks Otelleri Ödülleri'nde "Lüks Konferans & Etkinlik Oteli" ve "Türk Mutfağı" kategorisi ödüllerinin kazananı Sheraton İstanbul City Center ve The Souq İstanbul oldu.
800 kişi kapasiteli 7 adet toplantı ve etkinlik alanı, gün ışığı alan ve bahçeye açılan toplantı odaları ile Sheraton İstanbul City Center, birbirinden prestijli markaların dünya çapında ses getiren etkinliklerine ve iş toplantılarına ev sahipliği yapıyor. The Souq İstanbul ise Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini konuklarına sunuyor.
JW Marriott İstanbul Bosphorus da 2 ödül aldı
JW Marriott'tan yapılan açıklamaya göre, Galataport'un yanında eklektik Karaköy'de yer alan İstanbul'un ilk JW Marriott oteli JW Marriott İstanbul Bosphorus hem yerli hem de yabancı turistler için kısa sürede cazibe merkezi haline gelirken bir yandan da dünya çapında ödülleri toplamaya devam ediyor.
4 haftalık bir süre boyunca 300 binden fazla uluslararası gezginin oylarıyla kazananların belirlendiği Dünya Lüks Otelleri Ödülleri'nde "Lüks Otel Ödülü" ve "Lüks Şehir Spa'sı’" ödüllerinin kazananı JW Marriott İstanbul Bosphorus oldu.
LEED Gold sertifikalı 5 yıldızlı bir otel olan, İstanbul'un yükselen semti Karaköy'ün Boğaz kıyısında yer alan ve 180 yıl önce İtalyan mimarlar tarafından inşa edilen tarihi Veli Alemdar Han'ın yenilenerek dönüştürüldüğü JW Marriott Istanbul Bosphorus, eşsiz İstanbul ve Boğaz manzarası, heyecan yaratan yiyecek ve içecek alanları, modern ve zarif tasarıma sahip konforlu odaları ile konuklarına huzur ve konfor sağlıyor.
JW Marriott İstanbul Bosphorus'daki Spa at JW Istanbul ise terapi odaları, geleneksel Türk Hamamı, İstanbul'un ışıltılı siluetini gözler önüne seren havuzu ile eşsiz ve unutulmaz bir deneyim sunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.