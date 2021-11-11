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Ekonomi

Jeotermal serada yetiştirilen domatesler Avrupa ülkelerinden ilgi görüyor

Sera İşletme Müdürü Hüseyin Aktürk, "Domatesleri 10 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu ülkeler arasında Rusya, Bulgaristan, Romanya, Avusturya ve Hollanda gibi ülkeler var." dedi.

Canan Tükelay   | 11.11.2021
Jeotermal serada yetiştirilen domatesler Avrupa ülkelerinden ilgi görüyor Fotoğraf: Canan Tükelay / AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal suyla ısıtılan seralarda üretilen salkım domatesler başta Rusya, Hollanda ve Avusturya olmak üzere, birçok ülkeden talep ediliyor.

İlçedeki 25 modern jeotermal serada, hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düşse de salkım domates üretimi yaz kış devam ediyor.

Aktürk Sera İşletme Müdürü Hüseyin Aktürk, ilçede 2 yıldır domates üretimi yaptıklarını belirtti.

Üretimlerinin yüzde 70'ini ihraç ettiklerini dile getiren Aktürk, "Domatesleri 10 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu ülkeler arasında Rusya, Bulgaristan, Romanya, Avusturya ve Hollanda gibi ülkeler var. İhracat anlamında ciddi oranda Sandıklı'dan ürün çıktı. Bölge gerçekten domates açısında çok verimli. Doğal koşullarda arılı üretim yapıyoruz. Bu sayede de tercih ediliyoruz." diye konuştu.

Seraların 50-55 derecelik jeotermal suyla ısıtıldığını anlatan Aktürk, "Böylelikle kışın daha verimli sonuçlar alıyoruz. Serayı ortalama 20 derecede tutmaya çalışıyoruz. Hava sıcaklığı kışın bazen eksilerin altına düşüyor. O sıralarda da 12-13 derece arasında tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl yurt dışından talebin oldukça iyi olduğunu vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemiden kaynaklı olduğunu düşünerekten diğer ülkelerdeki üretim oranı baya azalmış durumda. Dolayısıyla ülkemize ekstra fayda sağladı. Bu faydalar arasında bahsettiğimiz ülkeler arasında bunun kanıtı da Avrupa ülkelerinin bire bir ihracat yapması. Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerin özellikle çok yoğun tercih etmesi. Bunun yanı sıra Rusya'ya da ciddi anlamda domates gönderiyoruz. Rusya'da zaman zaman sıkıntılar oluyor. Kota kapatılıyor. Kota kapatıldığı zaman bazen tırlar yolda kalıyor. Bazen geri dönüyor. O bizi biraz yoruyor ve zarara uğratıyor. Onun dışında Avrupa ülkelerine ciddi oranda ürün gönderimi yapılıyor."​​​​​​​

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