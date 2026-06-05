Japonya ve Güney Kore borsalarında Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklere karşın, teknoloji hisselerinde görülen sert yükselişlerin etkisiyle geçen ay ralli havası yaşandı.

Japonya ve Güney Kore'de geçen ay teknoloji rallisi jeopolitik riskleri geride bıraktı Japonya ve Güney Kore borsalarında Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklere karşın, teknoloji hisselerinde görülen sert yükselişlerin etkisiyle geçen ay ralli havası yaşandı.

Mayıs ayında da jeopolitik riskler küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etti. Söz konusu risklerin sebep olduğu olumsuz havanın önüne ise teknoloji hisselerindeki yükselişler geçti.

ABD'de güçlü gelen şirket bilançolarıyla teknoloji hisselerinde görülen yükselişler Asya piyasalarına da taşındı.

Özellikle Nvidia ve Advanced Micro Devices'ın (AMD) güçlü bilançolar açıklaması güçlü yapay zeka talebinin sürdüğüne işaret ederken, bu durum Asya'da teknoloji hisselerini destekleyen en önemli unsurlar arasında yer aldı. Öte yandan Samsung Electronics'te yaklaşık 50 bin çalışanın ücret anlaşmazlığı nedeniyle planlanan grev kararının askıya alınması da Asya borsalarını pozitif etkiledi.

Analistler, Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilançonun ardından yatırımcıların yeniden yapay zeka temasına odaklandığını söyledi.

Jeopolitik risklerin devam etmesine karşın ABD ile İran arasında anlaşma sağlanacağına yönelik beklentiler, risk iştahının yüksek seyretmesinde etkili oldu. Anlaşma ile Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin artacağı ve bunun da enerjide çoğunlukla ithalata bağımlı Asya ekonomileri için rahatlatıcı etken olacağına dair öngörüler özellikle Japonya borsasındaki yükselişlere destek sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın da bulunması da Asya piyasalarında risk iştahını destekledi. Söz konusu haberin ardından bölgede çip şirketlerinin hisselerinde yükselişler görüldü.

Öte yandan, Japonya ve Güney Afrika hükümetleri kritik mineral tedarik zincirinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı. Konuya ilişkin detaylar paylaşılmazken işbirliğinin giderek artacağına yönelik beklentiler Japonya'nın kritik mineral ihtiyacının karşılanmasına yönelik iyimserlikleri destekledi.

Çin ve Hong Kong borsaları negatif ayrıştı

Bu gelişmelerle geçen ay devam eden jeopolitik risklere karşın teknoloji hisselerinde görülen sert yükselişlerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 28,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 11,4 değer kazandı.

Geçen ay Güney Kore'de Kospi endeksi 8.476,15 puanla, Japonya'da Nikkei 225 endeksi 66.505,02 puanla rekor kırdı.

Öte yandan Güney Kore borsasında işlem gören SK Hynix yatırımcısına yüzde 81,4, Samsung Electronics yüzde 43,8 ve LG Electronics yüzde 107,9 getiri sağladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 değer kaybetti.

Orta Doğu'daki gerilimlerin piyasalara yönelik zincirleme etkilerinin fiyatlamalar üzerinde daha belirgin hissedilmeye başlaması ise Çin ve Hong Kong borsalarını negatif etkiledi.

Çin'de enflasyonda sert bir hızlanma görüldü. Ülkede, nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,2 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede, TÜFE mart ayında yüzde 1 artmıştı.

Çin'de nisan ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2,8 ile Temmuz 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Mart ayında yüzde 0,5 artan ÜFE'nin nisanda yüzde 1,8 artış kaydetmesi bekleniyordu. Ülkede enflasyonun talep kaynaklı değil maliyet kaynaklı olması da Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin artmasına neden oldu.

Asya borsalarının mayıs ayı performansı şöyle gerçekleşti: