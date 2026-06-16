Japonya Merkez Bankasının (BoJ), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 1'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sıkılaştırma adımlarını gelecek yıla da yayması bekleniyor.

Japonya Merkez Bankasının "sıkılaştırmaya" devam etmesi bekleniyor Japonya Merkez Bankasının (BoJ), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 1'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sıkılaştırma adımlarını gelecek yıla da yayması bekleniyor.

BoJ, iki gün süren para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 1'e yükseltti. Karar, 7'ye karşı 1 oyla alındı.

Banka'dan yapılan açıklamada, yüksek ham petrol fiyatlarının ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu, buna karşın ekonominin genel olarak yüksek şirket karları ile istihdam ve gelir koşullarındaki iyileşme gibi unsurlarla desteklendiği bildirildi.

Açıklamada, ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerinin yanı sıra finansal koşulları da değerlendiren Banka'nın, yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde ulaşılması amacıyla parasal destek düzeyinin ayarlanmasının uygun olacağı sonucuna vardığı belirtildi.

Öte yandan, Banka'nın 2027 yılının ocak-mart dönemine kadar her çeyrekte Japon devlet tahvillerinin planlanan aylık alım tutarını yaklaşık 200 milyar yen azaltacağı bildirildi.

"Politika faizi reel olarak hala negatif bölgede"

ABN AMRO Kıdemli Ekonomisti Arjen van Dijkhuizen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faiz kararının, BoJ'un oldukça kademeli ve temkinli bir faiz artırım patikası izlediği yönündeki görüşleriyle uyuştuğunu belirtti.

Bu adımın aynı zamanda piyasanın ortak beklentisine de uygun olduğunu söyleyen van Dijkhuizen, bu adımın finansal piyasalar tarafından tamamen fiyatlandığını bildirdi.

Van Dijkhuizen, politika faizinin son 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarılmış olmasının mevcut politika duruşundan ziyade belki de geçmişteki aşırı gevşek politikalara dair daha çok şey söylediğine işaret ederek, "Japonya'nın çekirdek TÜFE enflasyonu için bildirdiği son verinin Mayıs 2026 itibarıyla yüzde 1,9 olduğu göz önüne alınırsa, politika faizi reel olarak hala negatif bölgede bulunuyor." diye konuştu.

"Banka'nın gelecek yılın sonuna kadar faizleri yüzde 2'ye çıkarmasını öngörüyoruz"

Capital Economics Asya Pasifik Başkanı Marcel Thieliant da gelecek aylarda Banka'nın sıkılaştırma hızını artırmasını beklediklerini ifade ederek, BoJ'un tahvil alımlarını azaltmaya yönelik mevcut planlarına Mart 2027'ye kadar sadık kaldığını, ancak bu tarihten sonra alımları aylık 2 trilyon yen seviyesinde sabit tutacağını belirtti.

Bu seviyenin, bilançonun gelecek yıllarda da küçülmeye devam etmesini sağlayacağını dile getiren Thieliant, nitekim Banka'nın, elindeki Japon devlet tahvili stokunun 2030 yılına kadar 2024'teki zirve noktasına kıyasla yüzde 36 ila yüzde 39 azalacağını öngördüğünü ifade etti.

Thieliant, politika metninde, ekonomide ciddi yavaşlama riskinin bir süre öncesine kıyasla biraz azaldığının belirtildiğine dikkati çekerek, kararın oy birliğiyle alınmadığını, Başkan Kazuo Ueda'nın hastanede olması nedeniyle toplantıya katılamadığı ortamda, oy hakkı olan 8 kurul üyesinden sadece Asada Toichiro'nun faizlerin sabit tutulması yönünde oy kullandığını söyledi.

Asada'nın, para politikasındaki 'güvercin' görüşleriyle bilinen Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae tarafından atandığına işaret eden Thieliant, "Aşırı 'şahin' (sıkılaştırma yanlısı) üye Junko Nakagawa'nın görev süresinin bu ay dolacağı ve diğer iki 'şahin' Kurul üyesinin görev sürelerinin de Temmuz 2027'de sona ereceği düşünüldüğünde, yerlerine gelecek isimlerin Kurul'u daha genişlemeci bir yöne kaydırması olası görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Thieliant, ilk bakışta Banka'nın bu 'şahin' tutumunun, kısmen akaryakıt fiyatlarına tavan getirilmesi nedeniyle nisan ayında manşet enflasyonun sadece yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşmiş olmasıyla bağdaşmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Taze gıda ve enerji hariç enflasyon da yüzde 1,9 ile bundan çok yüksek değildi. Ancak Banka, artan ham petrol fiyatlarının yansımasının işletmeler arası işlemlerde nispeten hızlı bir şekilde ilerlediği ve bunun geniş bir ürün yelpazesinde tüketici fiyatlarında artışa yol açabileceği uyarısında bulundu. Nitekim biz de enflasyonun gelecek yılın başlarında yüzde 3,5'e hızlanmasını bekliyoruz. Banka'nın enflasyondaki yukarı yönlü risklere karşı uyarıda bulunması sebebiyle ekim ayındaki toplantısında bir faiz artırımı daha yapmasını ve gelecek yılın sonuna kadar faizleri yüzde 2'ye çıkarmasını öngörüyoruz. Bu tahmin, yatırımcıların beklentilerine kıyasla daha 'şahin' bir duruşa işaret ediyor."