Japonya Merkez Bankası, Rusya'nın yen cinsinden döviz rezervlerini donduracak
Japonya Merkez Bankasının Rusya'nın yen cinsinden döviz rezervlerini donduracağı bildirildi.
Berlin
Nikkei’de yer alan haberde, Japonya Merkez Bankasının G7 ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma çabalarıyla iş birliği içinde olduğu vurgulandı.
Haberde, Japonya Merkez Bankasının geçen yıl itibariyle Rusya için yaklaşık 4 ila 5 trilyon yen (34-43 milyar dolar) rezervi olduğu kaydedildi.
Japon hükümetinin Rus merkez bankasıyla ilişkileri sınırladığına işaret edilen haberde, Rusya'nın yen cinsinden döviz rezervlerini donduracağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.