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Ekonomi

İzmir'de Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri öne çekildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bölgede Sosyal ve Ekonomik Destek alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektik. Bu kapsamda 5 bin 700 vatandaşımızın hesabına 5,7 milyon lira ödeme yaptık." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 05.11.2020
İzmir'de Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri öne çekildi

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, deprem nedeniyle İzmir'de Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti alan aileler için ödemeleri öne çektiklerini, bu kapsamda 5 bin 700 vatandaşın hesabına 5,7 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, İzmir'de meydana gelen depremin ardından vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve psikososyal destek hizmeti sağlanması noktasında ekiplerin 7/24 sahada olduklarını belirtti.

Depremzedelerin SED ödemelerine ilişkin de bilgi veren Selçuk, "Bölgede, Sosyal ve Ekonomik Destek alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektik. Bu kapsamda 5 bin 700 vatandaşımızın hesabına 5,7 milyon lira ödeme yaptık." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, İzmir dışında diğer illerdeki SED ödemelerinin ise 8-15 Kasım'da yapılacağını belirterek, "SED hizmetinden yararlanan 125 bin çocuğumuz için yaklaşık 132 milyon lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.


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