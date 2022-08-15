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Ekonomi

İzmir ve Denizli'deki Tarım Kredi marketlerde indirim hareketliliği

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin temel tüketim ürünlerinde indirimli fiyat uygulaması dolayısıyla İzmir ve Denizli'deki hizmet noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

Şafak Yel, Sebahatdin Zeyrek   | 15.08.2022
İzmir ve Denizli'deki Tarım Kredi marketlerde indirim hareketliliği Fotoğraf: Şafak Yel/AA

İzmir

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında 30'dan fazla temel tüketim ürününde kapsamlı bir indirim uygulaması başlattı.

Söz konusu marketlerde, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi, meyve ve sebze ile et ürünlerinde indirime gidildi.

İzmir'de de 45 markette üreticilerin yerli ve doğal ürünleri, uygun fiyatlarla tüketicilere sunuldu. İndirimli fiyat uygulamasının ilk gününde marketlerde hareketlilik yaşandı.

Buca'daki Tarım Kredi marketinden alışveriş yapan Gülizar Akbaş, diğer marketlerle karşılaştırdığında fiyatların makul olduğunu belirterek, "Bence çok iyi. Allah razı olsun indirimi yapanlardan." dedi.

Muhammed Gümüşkale de indirim yapılacağı haberleri sonrası markete gelmeye karar verdiğini ifade ederek, "Sarı etiketlerde gayet güzel indirimler var." diye konuştu.

Balkız Çağlar da fiyatların diğer marketlerde de bu seviyelere gelmesini umut ettiğini dile getirdi.

Denizli'de de Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Tarım Kredi markette erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşandı.

Alışveriş yapanlardan Murat Targin, Tarım Kredi markete ilk kez geldiğini, fiyatların çok uygun olduğunu söyledi.

İndirimi görünce epey alışveriş yaptığını belirten Targin, poşetlerini doldurduğunu ifade etti.

Sadrettin Yıldırım da indirim uygulamasından memnun olduğunu kaydetti.

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