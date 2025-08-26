İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk oldu
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu.
İstanbul
İTO Başkanı Avdagiç, "Enflasyonun düşürülmesi amasız, fakatsız, lakinsiz, hepimizin arkasında durduğu ve desteklemesi gereken bir hedef. Politika faizinde toplamda 1000 baz puanlık bir düşüş olacağını öngörüyoruz. Sene sonunda enflasyonun yüzde 30'un altında kapanabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.
İTO Başkanı Avdagiç, "Türkiye'nin mutlaka Suriye'nin en önemli ticaret partneri ve Türkiye'nin de Suriye'de en önemli yatırımcı olması çok önemli." dedi.
