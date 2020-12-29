Euro
9.01
Dolar
7.35
BIST 100
1,450.15
Altın
1,879.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasını değerlendirdi: Yeni bir dönemin başlangıcıdır

İTO Başkanı Avdagiç, "Türkiye'nin dış ticaretinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. İş dünyası olarak bu anlaşmayı dünyanın en büyük 6'nci ekonomisi olan İngiltere ile ticaretimizde bir kilometre taşı olarak görüyoruz." dedi.

Muhammet Emin Horuz   | 29.12.2020
İTO Başkanı Avdagiç İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasını değerlendirdi: Yeni bir dönemin başlangıcıdır

İstanbul

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasına (STA) ilişkin, "Türkiye'nin dış ticaretinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. İş dünyası olarak bu anlaşmayı dünyanın en büyük 6'nci ekonomisi olan İngiltere ile ticaretimizde bir kilometre taşı olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Avdagiç yazılı açıklamasında, anlaşmanın iki ülkenin yıllık 25 milyar doları aşan ticaret hacmini daha ileri bir noktaya taşımak için yeni bir köprü vazifesi göreceğini belirtti.

Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşmanın, Türkiye ile AB arasında güncellenmesi zaruri hale gelen Gümrük Birliği'ne de iyi bir örnek oluşturacağına dikkati çeken Avdagiç, "İngiltere ile anlaşma ve sonrasındaki olası gelişmeler, Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncellemede ayak direyen AB’yi düşünmeye zorlayacaktır." ifadesini kullandı.

Avdagiç, salgına rağmen, 2020 yılında Türkiye'nin İngiltere'ye ilk 11 ayda 10 milyar doları bulan ihracat yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşma sonrasında çok daha büyük ihracat rakamını yakalayacağımızın göstergesidir. Birleşik Krallık, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 2'nci ülkedir. STA sonrasında birinci olması mümkün hale gelecektir. Ayrıca bu ticaret anlaşması iki ülke arasında ticarette mesafeyi çok daha kaldırıp, Ankara ve Londra arasında kopmaz yeni bir bağ tesis edecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'dan hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Dr. Durmuş için tören düzenlendi
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Arjantin'de uygulanmasına başlandı
İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi
Almanya’da son 24 saatte 852 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
AstraZeneca aşısına AB onayı yakında mümkün görünmüyor

Benzer haberler

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Truss: İlişkilerimizin potansiyeli gelecekte önemli olacaktır

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Truss: İlişkilerimizin potansiyeli gelecekte önemli olacaktır

OSD: Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşma 3 milyar dolarlık otomotiv ticaret hacmini korudu

Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri STA ile daha da derinleşecek

İTO Başkanı Avdagiç İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasını değerlendirdi: Yeni bir dönemin başlangıcıdır

İTO Başkanı Avdagiç İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasını değerlendirdi: Yeni bir dönemin başlangıcıdır
Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı
2020 İngiltere'nin Kovid-19 salgını ortasında AB'den 'kontrolü geri aldığı' yıl oldu

2020 İngiltere'nin Kovid-19 salgını ortasında AB'den 'kontrolü geri aldığı' yıl oldu