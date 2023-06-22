Dolar
24.56
Euro
26.90
Altın
1,913.80
ETH/USDT
1,871.60
BTC/USDT
29,711.00
BIST 100
5,428.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.
logo
Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç: Faiz kararı para politikası refleksini güçlendirdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının para politikası refleksini güçlendirdiğini belirterek, "Şimdi önemli olan bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesi." ifadesini kullandı.

Uğur Aslanhan  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
İTO Başkanı Avdagiç: Faiz kararı para politikası refleksini güçlendirdi

İstanbul

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faiz kararının para politikası refleksini güçlendirdiğini, artık bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesinin önemli olduğunu aktaran Avdagiç, TCMB'nin politika faizini piyasayı yansıtacak bir seviyeye çıkarma kararını makul ve normal karşıladıklarını vurguladı.

Avdagiç, faiz, kur ve enflasyon üçlüsü ne kadar önemliyse üretim, istihdam ve ihracat üçlüsünün de en az o kadar önemli olduğunu ve bunlardan feragat edemeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesine ihtiyaç var. Parasal sıkılaştırma, üretim bantlarını yavaşlatmamalı. Politika faizi seviyesi, üretim ve ticarete yönelik bir dizi tedbirle desteklenmeli. Merkez Bankası'nın stratejik yatırımları destekleme mesajını da değerli buluyoruz. İnanıyoruz ki ortaya konulacak öngörülebilir, kolay anlaşılır ve eş güdümlü bir politika seti, reel sektörün de önünü açacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan yazar İbrahim Abdul-Matin için taziye mesajı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği önlemleri alındı
Şırnak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Sakarya'da sağanağın ardından kirlilik oluşan Kocaali sahili temizleniyor
Sivas'ta yağışlardan zarar gören çiftçilerin mağduriyeti giderilecek

Benzer haberler

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu: Merkez Bankası'nın faiz kararı önemli bir adım

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu: Merkez Bankası'nın faiz kararı önemli bir adım

İSTİB Başkanı Kopuz, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

İSO Başkanı Bahçıvan: Faiz kararını finansal istikrarın oluşmasına dönük atılmış bir adım olarak görüyoruz

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faiz kararı fiyat istikrarının sağlanmasında oldukça kritik bir rol oynayacak

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faiz kararı fiyat istikrarının sağlanmasında oldukça kritik bir rol oynayacak
İTO Başkanı Avdagiç: Faiz kararı para politikası refleksini güçlendirdi

İTO Başkanı Avdagiç: Faiz kararı para politikası refleksini güçlendirdi
Yurt içi piyasalarda gözler TCMB'ye çevrildi

Yurt içi piyasalarda gözler TCMB'ye çevrildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet