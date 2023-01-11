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Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç: Destek paketlerini KOBİ'lere ulaştırmak için şimdi sıra bankalarda

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Avdagiç, "Bankaların Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bugün açıkladığı destek paketlerini hızlıca KOBİ’lerle buluşturarak, devreye alacağına inancımız tam. Şimdi sıra bankalarda." ifadelerini kullandı.

Gökhan Yıldız   | 11.01.2023
İTO Başkanı Avdagiç: Destek paketlerini KOBİ'lere ulaştırmak için şimdi sıra bankalarda Fotoğraf: Celaleddin Gürbüz/AA

İstanbul

Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bugün detaylarını açıkladığı Hazine destekli kefalet karşılığı kredi paketine ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu.

Tüm KOBİ'leri kapsayan 250 milyar liralık kredi paketinin 2023'ün yatırım ve büyüme yılı olduğu mesajını net olarak ortaya koyduğunu belirten Avdagiç, "Bankaların Hazine ve Maliye Bakanımızın bugün açıkladığı destek paketlerini hızlıca KOBİ’lerle buluşturarak devreye alacağına inancımız tam. Şimdi sıra bankalarda.” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, kıdem tazminatı, işletme sermayesi, teknoloji yatırımları, yeşil dönüşümün de aralarında olduğu 14 başlıkta düzenlenen KGF paketinin finansmana erişimi kolaylaştıracağını kaydederek, "Üretime, yatırıma istihdama ve ihracata destek veren, kredi ihtiyacının karşılanması noktasında teminat sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerin yüzünü güldüren çok sayıda destek paketi devreye giriyor. Bu memnuniyet verici." değerlendirmesinde bulundu.

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