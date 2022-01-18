Dolar
13.53
Euro
15.42
Altın
1,811.10
ETH/USDT
3,168.40
BTC/USDT
41,938.00
BIST 100
2,068.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor
logo
Ekonomi

İthalatta gözetim uygulamasına yönelik düzenleme yapıldı

Bazı ürün gruplarında ithalatın seyrinin yakından izlenmesi amacıyla yürütülen gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 18.01.2022
İthalatta gözetim uygulamasına yönelik düzenleme yapıldı

Ankara

Gözetim uygulaması hakkında 14 tebliğ, 2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde gerçekleşen değişiklikler yansıtılmak üzere güncellendi. Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu tebliğler, birim gümrük kıymeti belirlenen tutarların altındaki akıllı telefonlar, fotovoltaik hücreler, led ampuller, debriyaj, doğal ahşap panel, bazı kontrplaklar, kapılar ve bazı su ısıtıcılarının ithalatında yürütülecek olan gözetim uygulamasına yönelik hükümleri düzenliyor.

Tebliğlerde bazı aydınlatma cihazları, mobilya, nitril eldivenler, demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller, fren balataları, motorlu taşıtların bazı aksam ve parçalarının ithalatında ülke ayrımı yapılmaksızın uygulanacak gözetime ilişkin esaslar da yer alıyor.

Bu kapsamda, 200 dolar gümrük kıymetinin altında birim kıymeti bulunan akıllı telefonlar, gözetim belgesi aracılığıyla ithal edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 aşısı olmayanların oranı yüzde 8'den az
Çin'de Omicron varyantı taşıyan Kovid-19 vakalarının yayılması endişe yaratıyor
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü halin kapsamını genişletecek
Fransa'da 102 bin 144 Kovid-19 vakası belirlendi
İspanya'da Kovid-19 vakaları ve hastane doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı

Benzer haberler

İthalatta gözetim uygulamasına yönelik düzenleme yapıldı

İthalatta gözetim uygulamasına yönelik düzenleme yapıldı

Ticaret Bakanlığı uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası verdi

Düşük internet hızına fesih hakkı tanındı

İçişleri Bakanlığına 17 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

İçişleri Bakanlığına 17 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
Geçen yıl dış ticarette deniz yolu öne çıktı

Geçen yıl dış ticarette deniz yolu öne çıktı
2022 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı

2022 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı