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Ekonomi

İsviçre Merkez Bankası yılın dokuz ayında 142,4 milyar dolar ile rekor zarar açıkladı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), döviz piyasalarında yüksek dalgalanmaların etkisiyle yılın dokuz ayında 142,4 milyar İsviçre frangı (142,4 milyar dolar) zarar açıkladı.

Bahattin Gönültaş   | 31.10.2022
İsviçre Merkez Bankası yılın dokuz ayında 142,4 milyar dolar ile rekor zarar açıkladı

Berlin

SNB tarafından yapılan açıklamada, altın, döviz ve sermaye piyasalarında yüksek dalgalanmalarının etkisiyle bankanın Ocak-Eylül döneminde 142,4 milyar İsviçre frangı zarar ettiği belirtildi.

Söz konusu zararın, SNB'nin 115 yıllık tarihindeki en büyük zarar olması dikkati çekti.

Son zamanlarda enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükselten SNB'nin toplam zararı, satın aldığı tahvil ve hisse senetlerinin değer kaybetmesiyle 9 ayda 141 milyar İsviçre frangı, altın pozisyondan 1,1 milyar İsviçre frangı ve döviz pozisyonlarındaki zararlardan kaynaklandı.

Uzmanlar, devam eden büyük kayıpların, 2021 sonunda 204 milyar İsviçre frangı olan SNB'nin özkaynaklarını eritebileceğini ifade etti.

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