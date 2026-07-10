İsvea, 1 milyar liranın üzerinde yatırımla sektördeki konumu güçlendirecek Vitrifiye seramik ve banyo ürünleri sektörünün küresel oyuncularından İsvea, halka arzdan sağladığı kaynakla 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Ece Holding çatısı altına 2013'te girmesinin ardından üretim üssünü Türkiye'ye taşıyan marka, İtalyan tasarım mirası ile Türkiye'nin endüstriyel gücünü birleştiren yapısıyla dikkati çekiyor. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden şirket, bugün dünyanın en büyük vitrifiye seramik üreticileri arasında yer alıyor.

İsvea, 60 yılı aşkın köklü geçmişini Çorum'daki teknolojik üretim tesislerini ve 60'tan fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ağını, yeni gerçekleştireceği makine ve teçhizat yatırımlarıyla taçlandırmayı ve küresel pazardaki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

İtalyan tasarım mirası 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor

Ece Holding ve İsvea Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, gong töreni sonrası AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İsvea'nın 1962'de İtalya'da kurulan ve sektörün önemli üreticileri arasında yer alan bir firma olduğunu söyledi.

Çenesiz, özellikle Güney İtalya'da yaygın bir pazara sahip olduklarını vurgulayarak, 2013'de İsvea'nın Ece Holding tarafından satın alınmasının ardından Türkiye'deki pazar paylarını da büyütmeye başladıklarını dile getirdi.

İsvea'nın en büyük özelliğinin İtalya başta olmak üzere 60'tan fazla ülkeye sürekli ihracat gerçekleştirmesi olduğunun altını çizen Çenesiz, şirket gelirlerinin yüzde 50'den fazlasını ihracattan karşıladıklarını anlattı.

Çenesiz, Türkiye'nin en fazla vitrifiye seramik ihraç eden 2. firması olduklarına işaret ederek, iç pazar rakamlarının henüz açıklanmadığını fakat burada da benzer bir hedefe sahip olduklarını vurguladı.

İsvea'nın pazarda daha çok orta ve üst segmentte yer alan niş ürünlere yoğunlaştığını vurgulayan Çenesiz, özellikle tasarım, estetik ve marka anlayışını talep eden pazar bölümüne hakim olduklarını ve o alanda büyüdüklerini aktardı.

Çenesiz, şirketlerinin önünde çok büyük fırsatlar olduğuna işaret ederek, İsvea'nın İtalyan kökenli olması ve Türkiye'de üretim yapıyor olmalarının bu anlamda önemli olduğunu ve İtalyan kültürünün Türk üretim gücüyle birleştiğinde hem ihracatta hem de iç pazarda çarpan etkisi yarattığını aktardı.

Bu fırsatları değerlendirebilmek adına birçok yatırım gerçekleştireceklerine ve halka arz gelirlerinin yaklaşık yüzde 65'ini bu yatırımlarda kullanılacaklarına dikkati çeken Çenesiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yatırımların tamamındaki öncelik maliyet düşürecek ve teknoloji artıracak yatırımlar olacak. Burada özellikle çevresel etkileri azaltacak, yeşil dönüşümü destekleyecek yatırımlarımız da planlandı, anlaşmaları hazır ve bunları çok kısa sürede yapacağız. Bu bize dediğim maliyet açısından büyük fayda sağlayacak. Bugün artık rekabet sadece maliyetle yapılmıyor ama maliyetlerinizi de daha iyi hale getirdiğiniz zaman karlılığınız artıyor. Buradaki gücümüzü artırmak için daha teknolojik yatırımlar yaparak işletmemizin güncel manada dünyanın en iyilerinden biri olmasını sağlayacağız. İsvea dünyanın 21. büyük vitrifiye seramik üreticisi ve biz bu konumumuzu yukarı doğru çıkaracağız. Makine ve teçhizat yatırımlarımız olacak, 1 milyar liranın üstünde bir yatırımı kısa sürede gerçekleştireceğiz."