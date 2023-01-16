Dolar
18.79
Euro
20.33
Altın
1,913.88
ETH/USDT
1,547.60
BTC/USDT
20,888.00
BIST 100
5,181.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

İSTOÇDER Başkanı Acar: Toptancılar olarak şubat sonuna kadar fiyatlarımızı koruyacağız

İSTOÇDER Başkanı Ahmet Acar, "Toptan ticaretin ağırlıklı olduğu İSTOÇDER olarak yılbaşı öncesinde yer alan fiyatlarımızı şubat sonuna kadar devam ettirme kararı aldık." dedi.

Uğur Aslanhan   | 16.01.2023
İSTOÇDER Başkanı Acar: Toptancılar olarak şubat sonuna kadar fiyatlarımızı koruyacağız

İstanbul

İstoç İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar, şubat sonuna kadar toptancıların fiyatlarını sabitleyeceklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çağrısının ardından fiyat sabitleyen sektörlerin sayısını artarak devam ediyor.

İSTOÇDER Başkanı Acar, yaptığı yazılı açıklamada, İstoç'un İstanbul ticaretinin kalbinin attığı yer olduğunu belirterek, kentin ihracatının 3'te birinin burada gerçekleştiğini kaydetti.

Hırdavat, züccaciye, otomotiv ve kırtasiye olmak üzere 42 meslek grubunun burada faaliyet gösterdiğini aktaran Acar, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu sektörlerin hepsinin Türkiye için katma değeri oldukça fazla. İstoç Avrupa'nın ve bölgesinin ikinci en büyük ticaret merkezi unvanını taşıyor. Doğrudan 100 bin kişiye istihdam yaratan merkezimiz, dolaylı yoldan da 400 bin kişiye istihdam oluşturuyor. Toptan ticaretin ağırlıklı olduğu İSTOÇDER olarak yılbaşı öncesinde yer alan fiyatlarımızı şubat sonuna kadar devam ettirme kararı aldık. Bildiğiniz üzere asgari ücrete gelen zammın fiyatlardaki yansıması yüzde 5, ürün gamına ve sektörlere göre yüzde 10-20 ağırlığında, işçiliğe göre de yüzde 25 olacaktı. Ancak dayanma gücümüzü ortaya koyarak perakendecilerin tüketicilere fiyat artışını yansıtmaması için fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Yargıtaydaki YSK üyeliği seçiminde ilk 3 turda hiçbir üye salt çoğunluğu sağlayamadı
50-D'li araştırma görevlileri kamudaki sözleşmeli personelin kadro düzenlemesinden çıkartıldı
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Piantedosi ile bir araya geldi

Benzer haberler

İSTOÇDER Başkanı Acar: Toptancılar olarak şubat sonuna kadar fiyatlarımızı koruyacağız

İSTOÇDER Başkanı Acar: Toptancılar olarak şubat sonuna kadar fiyatlarımızı koruyacağız

Bakan Nebati'nin "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı raf fiyatlarına yansımaya başladı

İş dünyası temsilcileri Kredi Garanti Fonu desteklerini değerlendirdi

Bakan Nebati: Fiyat sabitleme ya da indirime gitme çağrısına birçok sektör katılım gösterdi

Bakan Nebati: Fiyat sabitleme ya da indirime gitme çağrısına birçok sektör katılım gösterdi
BİM, ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitledi

BİM, ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitledi
Bakan Nebati'nin "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor

Bakan Nebati'nin "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet