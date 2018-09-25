İstihdam seferberliğiyle İstanbul'da 176 bin kişi işe girdi

İŞKUR İstanbul İl Müdürü Yunus Yelmen, "İstihdam seferberliği kapsamında bu yılın ocak-ağustos döneminde İstanbul’da özel sektöre İŞKUR tarafından 176 bin 481 kişi işe yerleştirildi." dedi.

İSTANBUL

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İl Müdürü Yunus Yelmen, istihdam seferberliği kapsamında bu yılın ocak-ağustos döneminde İstanbul’da özel sektöre İŞKUR tarafından 176 bin 481 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.

Yelmen yaptığı açıklamada, istihdam seferberliği kapsamında bu yılın ocak-ağustos döneminde İstanbul’da özel sektöre İŞKUR tarafından 176 bin 481 kişinin işe yerleştirildiğini belirterek, işe yerleşenlerin yüzde 61,3’ünün erkek (108 bin 171 kişi), yüzde 38,7’sinin ise kadın (68 bin 310 kişi) olduğunu bildirdi.

Söz konusu dönemde, 15-19 yaş yüzde 11,2, 20-24 yaş yüzde 32,9, 25-29 yaş yüzde 18,9, 30-34 yaş yüzde 11,8, 35-39 yaş yüzde 9,7, 40-44 yaş yüzde 7,1, 45-49 yaş yüzde 4,6, 50-54 yaş yüzde 2,4, 55-59 yaş yüzde 1, 60-64 yaş yüzde 0,3 ve 65 yaş üştü işe yerleşenlerin oranının yüzde 0,1 olarak gerçekleştiğini ifade eden Yelmen, işe yerleştirme sayılarının 15-39 yaş aralığında yoğunlaştığına dikkati çekti.

İstihdam seferberliğine en büyük desteği hizmet sektörü verdi

Yelmen, istihdam seferberliği kapsamında en fazla işe yerleştirmenin yüzde 74 oranında hizmet sektöründe olduğunu aktararak, sanayi sektörünün oranının ise yüzde 26 olduğunu bildirdi.

Hizmet sektörü içerisinde Toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, diğer hizmet faaliyetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ve sanayi sektörü içinde ise imalat ve inşaatın ön plana çıktığına işaret eden Yelmen, şunları kaydetti:

"2018 yılı ilk sekiz ay itibarıyla İstanbul’da 506 bin 45 kişilik açık iş talebi alınmıştır. 20 Eylül 2018 tarihinde aktif olarak İstanbul’da 28 bin 379 kişilik özel sektör açık iş ilanı bulunmaktadır. 2018 yılı ilk sekiz ay itibarıyla en fazla açık iş yüzde 66 oranında hizmet sektöründe olmuştur. Sanayi sektörünün oranı ise yüzde 34’dür. Hizmet sektörü içerisinde Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, diğer hizmet faaliyetleri, idari ve destek hizmet faaliyetleri ve sanayi sektörü içinde ise imalat ve inşaat ön plana çıkmıştır."

Yelmen, bu yılın ocak-ağustos döneminde İstanbul’da 549 bin 755 kişi iş arama amacıyla kuruma başvuru yaptığını belirterek, söz konusu dönemde 73 bin 485 özel sektör işyeri ziyaretinin gerçekleştiğini kaydetti.

Muhabir: Elif Ferhan Yeşilyurt