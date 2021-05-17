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Ekonomi

İSTİB Başkanı Kopuz: Hibe desteğinde zor durumdaki esnaf göz önünde bulunduruldu

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Bazı esnafımız diğerlerinden çok daha zor durumda. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hibe ve Nefes Kredisi içeren destekler, bu durumun göz önünde bulundurulduğunu gösteriyor." dedi.

Uğur Aslanhan   | 17.05.2021
İSTİB Başkanı Kopuz: Hibe desteğinde zor durumdaki esnaf göz önünde bulunduruldu

İstanbul

 İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnafa yönelik kamuoyuna duyurduğu yeni destek paketini değerlendirdi.

Desteklerin çok zor durumda olan esnafa can suyu olmasını dileyen Kopuz, salgının tüm ekonomiyi olumsuz etkilediğini bildirdi.

Kopuz, "Ancak bazı esnafımız diğerlerinden çok daha zor durumda. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hibe ve nefes kredisi içeren destekler, bu durumun da göz önünde bulundurulduğunu gösteriyor." dedi.

Birinci gruptaki kahvehane, kafe gibi işletmelerin çok zor durumda olduğunu dile getiren Kopuz, bu işletmelere 5 bin lira, ikinci gruptaki işletmelere ise 3 bin lira hibe verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"Nefes Kredisi'yle üyelerimize destek olmaya devam edeceğiz"

Ali Kopuz, her işletmeye verilecek birim miktarın düşük gibi görülebileceğini ancak söz konusu rakamın yüz binlerce işletmeye verileceğinin unutulmaması gerektiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Nitekim toplamda 4 milyar 622 milyon liralık kaynak karşılıksız verilecek. Birliğimiz, TOBB ve çatısı altında bulunan 365 oda ve borsa olarak biz de imkanlarımız dahilinde yeni Nefes Kredisi'yle üyelerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu tip hibeler ne kadar fazla olursa olsun geçici çözümlerdir. Asıl önemlisi esnafımızın çalışmasını sağlayacak bir ortamın hazırlanması olduğu su götürmez bir gerçektir. İnşallah yakın zamanda sürü bağışıklığını sağlayacak miktarda aşılamaya kavuşuruz. Bu arada, kafe ve restoranlarda açıkta servis imkanının verilmesini de bekliyoruz. Bu izin, esnafımız açısından çok önemli."

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