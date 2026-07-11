İstanbul'da yaz sezonu araç kiralama sektöründeki talebi yüzde 90'lara çıkardı

İTO Meclis Üyesi ve Taşıt Kiralama ve İlgili Hizmetler Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hidayet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, okulların tatil olması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla sektör açısından sezonun başladığını söyledi.

Yaz döneminde gurbetçilerin Türkiye'ye gelmesi, yerli ve yabancı turistlerin özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerine yönelmesinin araç kiralama talebini artırdığını belirten Yıldırım, "Bugün itibarıyla İstanbul başta olmak üzere, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki araç kiralama şirketlerinde doluluk oranları yüzde 90 seviyelerinde. Geçmiş yıllarda da yaz sezonlarında yüzde 90 ila 100 arasında değişen doluluk oranlarıyla çalışıyorduk. Bundan dolayı mutluyuz." dedi.

Yıldırım, sezon dışında ise sektörde doluluk oranlarının genel olarak yüzde 50-60 seviyelerinde seyrettiğini, en fazla da yüzde 65'e ulaştığını ifade ederek, yaz aylarında zaman zaman yoğun talep nedeniyle talepleri karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi.

"Yabancı turist ve gurbetçi talebi sektörü destekliyor"

İstanbul'un yanı sıra Ege ve Akdeniz'de yabancı turist hareketliliğinin araç kiralama sektörüne olumlu yansıdığını aktaran Yıldırım, sektördeki müşterilerin yüzde 20-30'unu yabancı turistlerin oluşturduğunu, tatil bölgelerinde ise bu oranın yüzde 40’a kadar çıkabildiğini söyledi.

Yıldırım, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da yaz aylarında Türkiye'de tatillerini geçirdiğine işaret ederek bu grubun da turistik hareketlilik içinde değerlendirilmesi halinde söz konusu oranın yüzde 60 seviyelerine ulaşabildiğini kaydetti.

"Ekonomik araçlar tercih edilen ilk modeller oluyor"

Hidayet Yıldırım, yurt dışından yoğun rezervasyon aldıklarını belirterek, yaz sezonunda uluslararası talebin sektör açısından önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Araç kiralama sektöründeki tüketici tercihlerine ilişkin ise Yıldırım şöyle konuştu:

"Öncelikle her zaman ekonomik araçlar tercih edilen ilk modeller oluyor. Ekonomik araç dediğimiz motor hacmi küçük, manuel vites araçlarımız en çok tercih edilen araçlarımız. Bu sezon öncesi de böyle sezonda da böyle genelde. Çünkü bizim filolarımızın omurgasını bu araçlar oluşturuyor. Bu araçlara her zaman daha fazla talep oluyor. Bunlar kiralama fiyatlarının daha uygun olduğu araçlar. Bizim filolarımızın yüzde 60'ını bu ekonomik araçlar oluşturuyorsa yüzde 15'ini bir üst segment dediğimiz C ve D grubu oluşturuyor.

Yüzde 10 gibisini ise SUV segmenti oluşturuyor. Ama genelde ekonomik araçlara talep daha yoğun bir şekilde. Ancak bu dönemde üst segmente de lüks segment araçlara da daha fazla talebin arttığını görüyoruz."

Yıldırım, artık yapay zekanın tüm sektörlerde yoğun bir şekilde kullanıldığı bir dönemin içerisinde olunduğunu bildirerek kendi sektörlerinde de bunu yoğun ve etkili bir şekilde hissettiklerini söyledi.

Araç kiralama sektöründeki dijitalleşmeye ilişkin Yıldırım, "Biz günlük ve aylık olarak alınan raporlara baktığımız zaman aldığımız talebin yüzde 90'ını online kanallardan alıyoruz. Yüzde 10'unu şubeye gelen müşteriden alıyoruz. Genelde şubelerimizin havalimanlarında olması ve oralarda daha çok insanların sirkülasyonunun olmasına rağmen rezervasyonları biz online kanallar üzerinden alıyoruz ve bunu olağan olarak karşılıyoruz." dedi.

"Bu talepleri karşılamak amacıyla filolarımızın sayısını da artırıyoruz"

Hidayet Yıldırım, müşterilerin seyahatlerini önceden planlayarak araçlarını da önceden rezerve etmeyi tercih ettiğini belirterek, araç kiralama hizmetinin uçak bileti veya otel rezervasyonu gibi önceden planlanan bir hizmet haline geldiğini ifade etti.

Artan yaz talebine hazırlık amacıyla firmaların sezon öncesinde filo yatırımlarını artırdığını dile getiren Yıldırım, "Hatta bu bizim sektörde bu bölgesel olarak da yapılıyor. Mesela biz Ege ve Akdeniz bölgesine araç sevkiyatları sağlıyoruz, satın almalar yapıyoruz. Çünkü yoğun bir dönem bizi bekliyor. 4-5 hatta 6 ay kadar da sürebiliyor bazı bölgelerde sezon. İşte bu talepleri karşılamak amacıyla filolarımızın sayısını da artırıyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin araç kiralama sektöründe globalde de iyi bir konumda bulunduğunu dile getirerek, "Türkiye'deki araç kiralama sektörü dünyaya baktığımız zaman da ileri bir konumda bulunuyor. Bugün yurt dışında bu hizmeti nasıl alıyorsanız, ABD'de de AB'de bu hizmeti nasıl alıyorsanız aynı standartlarda ülkemizde de o şekilde alıyorsunuz ve baktığınız zaman turizmin vazgeçilmez bir parçası bu araç kiralama sektörü çünkü bir hizmet sektörü." ifadelerini kullandı.

"Yıllık yaklaşık 2 milyar dolar gibi bir döviz girdisi var"

Araç kiralama sektörünün Türkiye ekonomisine ve turizm gelirlerine katkısını değerlendiren Yıldırım, "Bizim yapmış olduğumuz çalışmalara göre, araç kiralama sektörünün yıllık şu an için yaklaşık 2 milyar dolar gibi bir döviz girdisi var. Şu anda bu sektördeki araç sayısı 400-500 bin civarında değişiyor. Bunun dağılımını, günlük ortalama doluluk oranlarını ve bölgesel hacim baktığımız zaman yıllık olarak 2 milyar dolar civarlarında bir döviz girdisi sağlıyor bu ülkeye." dedi.

Yıldırım, hizmet ihracatı kapsamına alınması ve teşvik mekanizmalarının devreye girmesi halinde sektörün döviz kazandırıcı etkisinin daha da artacağını belirterek, sektörün istihdam, vergi gelirleri ve katma değer açısından ekonomiye önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Araç Kiralama Yönetmeliği'ne ilişkin çalışmaların son aşamaya geldiğini aktaran Yıldırım, Ticaret Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda düzenlemenin yıl içinde yürürlüğe girmesinin beklendiğini söyledi.

Yönetmeliğin hayata geçmesiyle birlikte hizmet kalitesinin yükseleceğini, müşterilerin daha güvenli hizmet alacağını ve sektörde standartların güçleneceğini belirten Yıldırım, yerli ve milli markaların küresel pazarlara açılması ve sektörün hizmet ihracatı kapsamına alınmasının sürdürülebilir büyümeyi destekleyeceğini sözlerine ekledi.