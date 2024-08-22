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Ekonomi

İstanbul'da Ticaret Bakanlığı ekipleri kırtasiye ve okul ürünlerinin fiyatlarını denetledi

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Gökhan Yıldız  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
İstanbul'da Ticaret Bakanlığı ekipleri kırtasiye ve okul ürünlerinin fiyatlarını denetledi Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Van ve Sakarya'da denetimlerini sürdürdü.

Kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, çocuk ayakkabıları ve okul kıyafetleri gibi ürünler; kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle inceleniyor.

Denetimler sonucunda güvensiz bulunan ürünlerin bilgileri guvensizurun.ticaret.gov.tr adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilerle paylaşılacak. Güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması sağlanacak ve bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası uygulanacak.

Güvensiz bulunan ürünlerin "sağlığa zararlı madde içermez "gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespit edilmesi durumunda ise bakanlık bünyesindeki reklam kurulunca inceleme başlatılacak. Bu çalışmalara ek olarak, imalatçı, ithalatçı ve dağıtıcıların mevzuat hakkında bilgilendirilmesine yönelik rehberlik faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

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