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Ekonomi

İstanbul ihracatta 78 ile bedel

İstanbul, 70,1 milyar dolarla 2019 yılında Türkiye'nin ihracatının yüzde 42,2'sini tek başına sırtlarken, 78 ilin toplamından daha fazla ihracata imza attı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 11.01.2020
İstanbul ihracatta 78 ile bedel

İstanbul

İstanbul, 70,1 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamıyla 2019'da, ülke ihracatının yüzde 42,2'sini tek başına karşıladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 81 ilinin toplam ihracatı 2019 yılında 2018 yılına göre, yüzde 12,7 artarak 165 milyar 959 milyon 754 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu ihracat rakamının 70 milyar 101 milyon 911 bin dolarlık kısmını ise tek başına İstanbul karşıladı. İstanbul böylece, Türkiye'nin ihracatının yüzde 42,7'sini sırtladı.

İstanbul, Kocaeli ve Bursa dışında kalan Türkiye'nin 78 ilinin toplam ihracatı, 65 milyar 630 milyon 205 bin dolar oldu. Böylece İstanbul, tek başına 78 ilden de daha fazla ihracat gerçekleştirdi.

7 ilin ihracatı 5 milyar doları aştı

Geçen yıl ihracat miktarı bakımından İstanbul'u 15 milyar 240 milyon 492 bin dolarla Kocaeli, 14 milyar 987 milyon 145 bin dolarla Bursa, 9 milyar 770 milyon 277 bin dolarla İzmir takip etti.

Ankara, 8 milyar 303 milyon 473 bin dolarla, Gaziantep 7 milyar 471 milyon 843 bin dolarla, Sakarya 5 milyar 177 milyon 175 bin dolarla 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren iller arasında yer aldı.

Bayburt 485 bin dolar, Kars 438 bin dolar, Tunceli 228 bin dolarla 1 milyon doların altında ihracat yapan iller oldu.

25 ilin ihracatı azaldı

Geçen yıl, 2018 yılına kıyasla Türkiye'nin 81 ilinin 25'inin ihracatı azalırken 56'sının ise arttı.

İhracatında en fazla düşüş yaşanan il ise yüzde 62,7 ile Tunceli oldu. Tunceli'nin ihracatı 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 62,7 azalarak 614 bin dolardan 228 bin dolara geriledi.

Tunceli'nin ardından en fazla düşüş yaşanan iller yüzde 50,6'yla Hakkari, yüzde 44,5'le Adıyaman, yüzde 34,2'yle Bilecik, yüzde 33,7'yle Bingöl şeklinde gerçekleşti. Elazığ, Iğdır, Kars, Kilis, Ağrı, Karaman, Mardin, Şırnak, Van, Bolu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Artvin, Trabzon, Niğde, Kahramanmaraş, Batman, Gümüşhane, Sakarya, Tokat ihracatında düşüş yaşanan iller arasında yer aldı.

En fazla ihracat artışı Bayburt'ta 

2018 ile kıyaslandığında 2019 yılında en fazla ihracat artışı yüzde 313,5 ile Bayburt'ta gerçekleşti. Bayburt'u yüzde 145,1'le Çorum, yüzde 94,3'le Düzce, yüzde 88,5'la Osmaniye, yüzde 65,2'yle Çankırı izledi.

2018 ve 2019'un iller bazında ihracat rakamları ve değişimi şöyle: (bin dolar):

İller20182019Değişim(yüzde)
İSTANBUL62.702.601,3970.101.911,0011,8
KOCAELI12.536.935,6115.240.492,5121,6
BURSA14.058.093,5414.987.145,956,6
İZMIR8.758.035,909.770.277,8911,6
ANKARA6.591.461,478.303.473,6825,9
GAZIANTEP6.552.854,917.471.843,2914
SAKARYA5.218.444,745.177.175,70-0,8
MANISA4.001.897,304.450.434,1411,2
DENIZLI3.067.302,603.185.780,213,9
HATAY2.336.240,622.841.677,9521,6
KAYSERI1.613.872,922.050.132,8827
KONYA1.564.646,252.013.869,0028,7
ADANA1.807.915,141.918.852,276,1
MERSIN1.529.190,221.797.162,3417,5
ANTALYA1.195.711,181.350.805,8012,9
TRABZON1.196.058,821.160.535,79-2,9
ESKIŞEHIR888.758,051.129.886,9027,1
TEKIRDAĞ846.815,971.030.519,9721,7
K.MARAŞ948.046,92926.806,54-2,2
MARDIN934.146,19794.994,01-14,9
SAMSUN469.716,05722.578,8053,8
AYDIN580.415,04653.931,2312,7
BALIKESIR531.744,67585.453,9910,1
MUĞLA429.280,85554.105,7529
ŞIRNAK543.211,99462.951,59-14,8
YALOVA378.377,69435.410,9415
ÇORUM172.430,86422.699,14145,1
ZONGULDAK295.483,95403.520,6136,6
MALATYA354.952,38379.424,236,9
AFYON313.441,57363.664,7716
OSMANIYE162.835,41306.929,4988,5
ISPARTA265.512,61295.569,8611,3
ORDU236.672,35294.462,1324,4
KÜTAHYA247.522,96277.596,7612,1
KARABÜK244.698,99271.381,7110,9
ÇANKIRI159.035,67262.766,8765,2
KARAMAN309.966,07259.894,48-16,2
UŞAK247.786,10248.677,890,35
DÜZCE126.322,00245.382,5794,3
GIRESUN154.788,95233.493,7250,8
KIRŞEHIR189.156,33222.961,7317,9
ELAZIĞ318.731,46213.368,43-33
BURDUR187.678,27196.475,104,7
DIYARBAKIR191.878,10168.273,85-12,3
RIZE159.200,78167.400,415,1
ŞANLIURFA145.655,63133.647,61-8,2
AKSARAY98.198,34117.214,8819,4
BOLU133.239,12115.940,92-12,9
KIRKLARELI91.129,35112.007,5222,9
KASTAMONU92.655,9796.516,384,2
SIVAS72.476,9976.989,836,2
BILECIK109.831,9472.270,04-34,2
IĞDIR99.627,8771.446,73-28,3
ADIYAMAN120.254,7066.724,83-44,5
NEVŞEHIR62.248,8362.353,620,2
NIĞDE59.017,5357.566,60-2,5
KILIS74.487,6655.347,77-25,7
ÇANAKKALE42.293,2452.002,5622,9
GÜMÜŞHANE51.690,4550.866,97-1,6
AMASYA39.217,9449.389,2625,98
ARTVIN53.210,8049.323,64-7,4
EDIRNE37.302,8948.951,5731,2
VAN52.973,2045.820,63-13,5
SIIRT29.648,8937.670,5327
AĞRI44.938,2333.484,57-25,5
BATMAN31.135,1830.599,97-1,7
SINOP19.754,8430.085,8252,3
ERZURUM21.069,7428.274,1034,2
BARTIN16.722,9526.337,1557,5
HAKKARI39.840,0519.698,02-50,6
TOKAT18.741,7618.618,65-0,7
ERZINCAN10.303,4914.697,0442,6
YOZGAT8.398,8310.529,2025,4
KIRIKKALE6.393,077.514,9817,5
MUŞ4.504,196.222,1438,1
BITLIS4.047,305.195,1028,4
ARDAHAN1.953,942.007,102,7
BINGÖL1.707,591.132,29-33,7
BAYBURT117,35485,29313,5
KARS597,82438,47-26,7
TUNCELI614,11228,90-62,7


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