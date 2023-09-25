Dolar
27.21
Euro
28.94
Altın
1,923.99
ETH/USDT
1,574.20
BTC/USDT
26,100.00
BIST 100
8,253.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan Uluslararası Havaalanı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanıyor İzmir Adliyesi yakınındaki bir lokantada, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
logo
Ekonomi

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 8 ayda yaklaşık 7,5 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın 8 ayında (ocak-ağustos), geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını yüzde 4,6 artırarak, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile toplamda yaklaşık 7 milyar 500 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Gökhan Yıldız  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 8 ayda yaklaşık 7,5 milyar dolarlık ihracat

İstanbul

İİB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul İhracatçıları, bir önceki yılın ayını dönemine kıyasla, yılın ilk 8 ayında, 196 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payını yüzde 5,2’ye yükseltti.

Birliğe bağlı ihracatçılar, yılın ilk 8 ayında, değer bazında en fazla ihracatı 487 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. Irak’ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Almanya ve Birleşik Krallık’a ihracat gerçekleştirildi.

İİB tarafından yapılan ihracatta ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri, Norveç’e gemi, yat ve hizmetleri, Almanya’ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, Birleşik Krallık’a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında ise İİB’nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 535 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat, yılın ilk 8 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 arttı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, ağustos ayında ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,3 artış ile 1 milyar 130 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. İstanbul İhracatçıları, ağustosta en fazla ihracatı Norveç, Irak, Birleşik Devletler, İtalya ile Birleşik Krallık'a gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı
Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Zonguldak'ta TTK'ye işçi alımı başvuruları başladı
Anadolu Otoyolu Kaynaşlı-Abant arası Ankara yönü onarım için trafiğe kapatıldı
Üç asırlık İstanbul İtfaiyesinin kahramanları 24 saat tetikte bekliyor

Benzer haberler

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 8 ayda yaklaşık 7,5 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 8 ayda yaklaşık 7,5 milyar dolarlık ihracat

Raylı sistem vagonu ve elektrikli otobüs üreten firma birçok ülkeye ihracat yapıyor

Değirmenciler, Hindistan'dan 80 milyon dolarlık ihracat bağlantısıyla döndü

Türkiye'nin makine ihracatı 8 ayda 18,6 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin makine ihracatı 8 ayda 18,6 milyar dolara yükseldi
Belediyenin kurduğu tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri birçok ülkeye gönderiyor

Belediyenin kurduğu tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri birçok ülkeye gönderiyor
Uzak Ülkeler Stratejisi ile ihracatta sürdürülebilir artış sağlanıyor

Uzak Ülkeler Stratejisi ile ihracatta sürdürülebilir artış sağlanıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet