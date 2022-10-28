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Ekonomi

İstanbul Havalimanı, yılın 3. çeyreğini yolcu sayısında birinci kapattı

İstanbul Havalimanı, yılın 3. çeyreğinde 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Gökhan Yılmaz   | 28.10.2022
İstanbul Havalimanı, yılın 3. çeyreğini yolcu sayısında birinci kapattı

İstanbul

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe), 2022 yılının 3. çeyreğinde en fazla yolcu ağırlayan havalimanlarını açıkladı.

İstanbul Havalimanı, 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında birinci olurken, Londra, Paris ve Amsterdam havalimanlarını geride bıraktı.

Antalya Havalimanı ise 14 milyon 593 bin 276 yolcu ağlayarak Avrupa'nın en yoğun 7. havalimanı oldu.

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