İstanbul Finans Merkezi'ne TITAN Property Awards'tan 3 kategoride ödül

İFM'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası finans piyasalarıyla entegrasyon sağlayan güçlü bir ekosistem sunma hedefiyle kurulan İstanbul Finans Merkezi, kazandığı yeni ödüllerle dünya standartlarında bir gayrimenkul, ofis ve karma yaşam projesi olduğunu bir kez daha tescil ettirdi.

İFM, ABD merkezli International Awards Associate (IAA) tarafından düzenlenen TITAN Property Awards kapsamında entegre kentsel planlama yaklaşımıyla öne çıktı.

İstanbul Finans Merkezi, sunduğu çok işlevli yaşam alanıyla "Yüksek Katlı Ticari Yapı (Commercial High-Rise)" ve "Karma Kullanım Geliştirme (Mixed-Use Development)" kategorilerinde en yüksek ödül olan "Platin Ödül (Platinum Winner)" aldı.

İFM'nin ofis alanlarına yönelik tasarım yaklaşımı, kullanıcı deneyimi ve çalışma alanlarının kalite standardı ise "Ofis Geliştirme (Office Development)" kategorisinde Altın Ödül (Gold Winner) ile taçlandı.