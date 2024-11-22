İstanbul Energy Forum'da bakanlar oturumunda geleceğin enerji politikaları ele alındı
İstanbul
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar moderatörlüğündeki "Dirençli Bir Gelecek için Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı Bakanlar Oturumu'nda geleceğin enerji politikaları ele alındı.
- Enerji sektörünün geleceğine yön verecek İstanbul Energy Forum'u düzenlendi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide hedefimiz tam bağımsız Türkiye
- Bakan Bayraktar: Türkiye'deki tüm hanelerin elektrik ihtiyacını rüzgar ve güneş enerjisi ile karşılar hale geldik
- İletişim Başkanı Altun: Türkiye, enerji alanındaki yatırımları ile de küresel adalet ve özgürleşme mücadelesi vermekte
- İstanbul Energy Forum'da sektörü bekleyen küresel gelişmeler masaya yatırıldı
- Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Sorokin, Türkiye'nin enerjide merkez ülke olmasının önemini vurguladı