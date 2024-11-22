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Anadolu Ajansı’nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği "İstanbul Energy Forum" devam ediyor
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Ekonomi, İstanbul Energy Forum

İstanbul Energy Forum'da bakanlar oturumunda geleceğin enerji politikaları ele alındı

22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
İstanbul Energy Forum'da bakanlar oturumunda geleceğin enerji politikaları ele alındı

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar moderatörlüğündeki "Dirençli Bir Gelecek için Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı Bakanlar Oturumu'nda geleceğin enerji politikaları ele alındı.

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