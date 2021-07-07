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Ekonomi

İsrail'in saldırısının ardından Gazze'de kısa vadeli toparlanma için 485 milyon dolara ihtiyaç var

Dünya Bankasının Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) işbirliğinde hazırladığı rapor İsrail'in 11 günlük saldırısının ardından Gazze'de acil ve kısa vadeli toparlanma için 485 milyon dolara yakın finansmana ihtiyaç olduğunu ortaya koydu.

Dilara Zengin   | 07.07.2021
İsrail'in saldırısının ardından Gazze'de kısa vadeli toparlanma için 485 milyon dolara ihtiyaç var Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Washington

Raporda, Gazze'ye yönelik mayısta gerçekleştirilen saldırılarda 66'sı çocuk, 41'i kadın olmak üzere 260'tan fazla insanın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Raporda, saldırıların ekonomiyi ciddi şekilde zayıflattığına işaret edildi. Gazze'de 290 ila 380 milyon dolar arasında fiziksel hasarın meydana geldiği ifade edilen raporda, saldırıların 105 ila 190 milyon dolar arasında ekonomik kayba neden olduğu kaydedildi.

Raporda, acil ve kısa vadeli toparlanma ile yeniden yapılanma için 345 ila 485 milyon dolar arasında finansmana ihtiyaç olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.

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