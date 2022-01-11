Işık Menkul 'sıfır komisyon' modeliyle küçük yatırımcıya destek oluyor
Işık Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kocaman, "sıfır komisyon" modeliyle 10 milyon TL’ye kadar olan hisse senedi işlemlerinden hiç bir aracılık komisyonu almayarak daha küçük yatırımcıları sisteme katmayı amaçladıklarını belirtti.
İstanbul
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kocaman, Işık Yatırım Menkul Değerlerin 35 yılı aşkın tecrübesiyle yatırım bankalarının verdiği 12 sermaye piyasası ürününde de hizmet verebilen tam yetkili bir aracı kurum olduğunu ifade etti.
Sabit getirili menkul kıymetlerden türev ürünlere, hisse senedinden kredili hisse işlemlerine, vadeli işlem ve opsiyon piyasası ürünlerinden halka arza kadar çok geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini bildiren Kocaman, hedeflerinin, sektörde sadece büyük portföyü olan yatırımcıların alabildiği özel bankacılık hizmetlerini geniş kitlelere, dijital platformları Kapital Trader aracılığıyla uygun fiyat, çoklu ürün ve kaliteli hizmetle birleştirerek ulaştırmak olduğunu aktardı.
Kocaman, ancak özel bankacılık hizmetlerini geniş kitlelere sunmakla yetinmediklerini dile getirdi.
Sektörde bir ilki gerçekleştirerek, aylık 10 milyon TL’ye kadar olan hisse senedi işlemlerinden hiç bir aracılık komisyonu almayacaklarını duyurduklarını kaydeden Kocaman, bunu geçici bir kampanya olarak değil, mücbir ve hukuki bir sebep olmadıkça sürdürecekleri bir iş modeli olarak vurguladı.
Hakan Kocaman, "Sektördeki eğilim, çok işlem hacmi yapan müşterilerden düşük komisyon almak iken biz öncelikli olarak daha küçük yatırımcıları sisteme katmayı, onların üzerindeki yükü alarak hisse senedi piyasasının gelişimine destek olmayı istiyoruz." dedi.
Işık Yatırım’ın teknolojik alt yapısını güçlendirmek için çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Kocaman, yüksek teknoloji yatırımlarıyla Işık Yatırım’a en hızlı emir iletim sistemlerini kurduklarını ifade etti.
Kocaman böylece hızlı, uygun maliyetli ama kaliteli hizmet verebilecek bir alt yapı oluşturduklarını belirterek "İşte bu sayede, sektörde büyük bir fark yaratarak, aylık 10 milyon TL’ye kadar olan hisse senedi işlemlerinden hiç bir aracılık komisyonu almadan ve kaliteden ödün vermeden hizmetlerimizi sunabiliyoruz." diye konuştu.
"Yatırımcılara geniş seçenekli ürünler sunarak portföy risklerini dağıtma fırsatı yaratıyoruz"
Işık Yatırım’da hisse işlemlerini güven içinde yapan yatırımcıların portföylerine yeni yatırım ürünleri katmak istediklerinde çoklu ürün yelpazemizden diğer enstrumanlara kolay, hızlı ve uygun fiyatlarla ulaşabildiğini aktaran Hakan Kocaman, bu sayede, sadece hisse senetlerine yatırım yapmaya alışmış yatırımcıları farklı ürünlerle tanıştırıp, onlara geniş seçenekli ürünler sunarak portföy risklerini dağıtma fırsatı yarattıklarını dile getirdi.
Kocaman, kaliteli hizmetten ödün vermeden, araştırma desteğini arkalarına alarak, rekabetçi fiyatlarla Kapital Trader üzerinden yatırımlarını yapmalarına olanak sağladıklarını söyledi.
Böylece yatırımcıları farklı ürün çeşitleriyle tanıştırırken, hisse senedi piyasası dışındaki piyasaların da derinleşmesine destek olarak sermaye piyasalarına hizmet ettiklerini kaydeden Kocaman, her iki tarafın da kazançlı çıktığı bir iş modelini uyguladıklarını, müşterilerle uzun soluklu birliktelikler istediklerini vurguladı.
Yatırımcılara sabit getirili menkul kıymetlerden türev ürünlere, hisse senedinden kredili hisse işlemlerine, vadeli işlem ve opsiyon piyasası ürünlerinden halka arza kadar çok geniş bir yelpazede hizmet sunduklarını belirten Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Teknolojik alt yapımız sayesinde müşterilerimizi yormadan, imzaya çağırmadan, hesap açılımı yapıyor, çoklu yatırım ürünlerinde alım-satım işlemlerini güvenli, hızlı ve rekabetçi fiyatlamalarla gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Çoklu yatırım ürünlerinden müşterilerimize uygun ve doğru ürünü, uygun fiyata, kaliteli hizmetle kendi dijital platformumuz üzerinden sunuyoruz."
"Aracılık hizmetlerinde hem hisse senedi piyasasında hem de VİOP'ta hızla gelişmeye devam ediyoruz"
Aracılık hizmetlerinde hem hisse hem de vadeli işlemler ve opsiyon piyasasında (VİOP) çok kısa zamanda yaptıkları teknolojik yatırımlar ve kadrolarına katılan tecrübeli isimler ile hızla gelişmeye devam ettiklerini ifade eden Hakan Kocaman, "Araştırma raporlarımız, sosyal medya kanallarımızdan yaptığımız YouTube programlarımız, makro ekonomik değerlendirmelerimiz ile temel ve teknik analizlerimiz müşterilerimizden çok büyük ilgi görüyor, çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Müşterilerimizi piyasa açılmadan önce, gün ortasında ve günün sonunda, sosyal medyayı da içeren geniş çeşitlilikteki kanallar üzerinden tercihlerine göre bilgilendiriyor; sürekli ve düzenli destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kocaman, teknolojik alt yapının kuvvetli olmasına yatırımın her aşamasında büyük titizlik gösterdiklerini bildirdi.
En hızlı emir iletim sistemlerini kurarak kaliteli hizmet verebilecek bir alt yapı oluşturduklarını aktaran Kocaman, bununla beraber banka entegrasyonlarını gerçekleştirmenin verdikleri hizmetin kalitesini para transferi tarafında da tamamlayan bir nosyon olduğunu dile getirdi.
Hakan Kocaman, Türkiye’nin en büyük 8 bankası ile nakit giriş entegrasyonu yaptıklarını, bu sayede yatırımcıların hesaplarına 8 saniyede para aktarabildiğini söyledi.
Işık Yatırım’ın satın alınmasından bu yana hem kurumsal yönetim, hem teknoloji yatırımları, hem de insan kaynağına yaptıkları yatırımlarla şirkete kuvvetli bir ivme kazandırdıklarını vurgulayan Kocaman, şunları kaydetti:
"Yoğun teknoloji yatırımları yaptığımız böyle bir dönemde, 70 milyon TL nakit sermaye artışıyla 30 milyon TL olan öz sermayemizi 100 milyon TL’ye çıkararak pandemi dönemine rağmen sermayemizi ve alt yapımızı güçlendirdik. 2021’de toplam 100 milyon TL tutarında kendi bonomuzu ihraç ettik ve kurumsal yatırımcılardan Işık Yatırım bonolarına 3 kattan fazla talep geldi. İtfası yılın son haftasında gerçekleşen 60 milyon TL’lik bölüm için yeniden borçlanmaya gerek duymadan itfamızı tamamladık. İtfaların sıklıkla yeniden borçlanma ile kapatıldığı bir dönemde yeniden borçlanmaya gerek duymamış olmamız, Işık Yatırım’ın sermayesinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hem Türkiye sermaye piyasalarına, hem yeni ve dinamik kadromuza, hem de yeni iş modelimize güveniyoruz. Bu nedenle hedefimizi büyük tuttuk. Işık Yatırım Menkul Değerler’i geniş ürün yelpazesiyle sermaye piyasasının tüm ürünlerinde hizmet veren, dijital bir yatırım bankası konumuna getirmek istiyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.