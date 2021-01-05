İş Bankası'ndan 'Adnan Bali'nin istifa ettiği iddialarına' ilişkin açıklama: Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte
Türkiye İş Bankasından, Adnan Bali'nin istifa ettiği haberlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 6 Ocak 2021 tarihinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır." denildi.
İstanbul
Türkiye İş Bankası, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.
Türkiye İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Çeşitli basın-yayın organlarında genel müdürümüz sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır." denildi.
Açıklamada, Adnan Bali'nin görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin yarın düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.