İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Görevimi mart ayında bırakacağım
İş Bankası Genel Müdürü Bali, Genel Müdürlük görevini, mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağını açıkladı.
İstanbul
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