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İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İş Kulelerinde basın toplantısı düzenliyor. İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
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Ekonomi

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Görevimi mart ayında bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Bali, Genel Müdürlük görevini, mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağını açıkladı.

Murat Birinci   | 06.01.2021
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Görevimi mart ayında bırakacağım Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Genel Müdürlük görevini, mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağını açıkladı.

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