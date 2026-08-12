Kişilerin genel ağa bağlı sistem ve cihaz türleri arasında en fazla kullandığı cihaz yüzde 62 ile internet bağlantılı televizyon olurken, en az kullanılan cihaz ise yüzde 1,1 ile internete bağlı oyuncaklar olarak belirlendi.

İnternete bağlı cihazlarda en fazla televizyon, en az oyuncak tercih edildi Kişilerin genel ağa bağlı sistem ve cihaz türleri arasında en fazla kullandığı cihaz yüzde 62 ile internet bağlantılı televizyon olurken, en az kullanılan cihaz ise yüzde 1,1 ile internete bağlı oyuncaklar olarak belirlendi.

Genel ağ kullanımında en fazla tercih edilen sistem ve cihazlar arasında ilk sırada yüzde 62 ile "internet bağlantılı televizyon" yer alırken, en az tercih edilen cihazlar ise yüzde 1,1 ile "internete bağlı oyuncaklar" olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde bu yıl yüzde 92,3 oldu. İnternet kullanım oranı erkeklerde yüzde 94,8, kadınlarda yüzde 89,9 olarak belirlendi.

Genel ağ kullanan kişilerin, en fazla tercih ettiği internete bağlı sistem ve cihaz türleri de tespit edildi.

Buna göre ilk sırada yüzde 62 ile "internet bağlantılı televizyon" yer alırken, bunu yüzde 18,6 ile "robot süpürgeler, buzdolapları, fırınlar, kahve makineleri gibi internete bağlı ev aletleri", yüzde 16,7 ile "akıllı saat, internet bağlantılı spor/direnç bandı, gözlük veya kulaklıklar, güvenlik takip cihazları, aksesuarlar, giysi veya ayakkabılar" takip etti.

"İnternete bağlı ev alarm sistemi, duman detektörü, güvenlik kameraları, kapı kilitleri veya ev için bağlı diğer güvenlik/emniyet çözümleri"nin kullanım oranı yüzde 6,3, "kan basıncını, şeker seviyesini, vücut ağırlığını izlemek için internete bağlı cihazlar veya sağlık ya da tıbbi bakım için bağlı diğer cihazlar"ın kullanım oranı da yüzde 5,5 olarak tespit edildi. Bu cihaz ve sistemleri, yüzde 3,9 ile "dahili kablosuz internet bağlantısı olan araba" izledi.

En az kullanım oranı ise yüzde 1,1 ile "robot oyuncaklar veya oyuncak bebekler gibi internete bağlı oyuncaklar"da oldu.

En çok 25-34 yaş grubu internet kullanıyor

Cinsiyet ve yaşa göre bireylerin son 3 ay içinde internet kullanım oranlarına bakıldığında, en fazla kullanımın yüzde 98,8 ile 25-34 yaş grubunda olduğu görüldü. Yaş grubu 16-24 olanların internet kullanım oranı yüzde 97,8, yaş grubu 35-44 yaş olanların kullanım oranı yüzde 97,7 olarak tespit edildi.

Diğer yaş gruplarının kullanım oranları, 45-54 yaş grubunda yüzde 93,6, 55-64 yaş grubunda yüzde 81,4, 65-74 yaş grubunda yüzde 60,2 olarak belirlendi.

En fazla internet kullanım oranı kadınlarda yüzde 98,6 ile 25-34 yaş grubunda, erkeklerde yüzde 99 ile 25-34 ve 35-44 yaş gruplarında saptandı.

Eğitim durumuna göre internet kullanım oranlarına bakıldığında, bir okul bitirmeyenlerde yüzde 52,4, ilkokul mezunlarında yüzde 83, ilköğretim/ortaokul veya mesleki ortaokul mezunlarında yüzde 96, lise ve meslek lisesini bitirenlerde yüzde 98,5 ve üniversite/yüksek lisans/doktora grubunda yüzde 99,6 olarak kaydedildi.