İngiltere'deki eğitiminin ardından İstanbul'a dönen genç girişimci topraksız tarımla ihracatı hedefliyor

Lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Erdoğan, 2018-2022 yıllarında İngiltere'deki Manchester Üniversitesinde işletme ekonomisi eğitimi aldı. Mezuniyetinin ardından yaklaşık 1,5 yıl Avusturya'da hava kirliliği kontrolü alanında faaliyet gösteren bir şirkette görev yapan Erdoğan, girişimcilik hedefi doğrultusunda Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada yurt dışında bulunduğu dönemde topraksız tarıma yönelik araştırmalar yaptığını, Türkiye'ye döndükten sonra ise 2022 yılında pazar araştırmalarına başlayarak projesini hayata geçirmek için çalışmalara hız verdiğini söyledi.

Üretim denemelerine Aralık 2025'te, ticari faaliyetlerine ise Mart 2026'da başladıklarını belirten Erdoğan, halen İstanbul içindeki müşterilere düzenli satış gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Otoparkta kurulan tesiste 30'dan fazla ürün yetiştiriliyor"

Ataşehir'de yaklaşık 700 metrekarelik alana sahip, otopark içerisinde kurulan dikey tarım tesisinde üretim yaptıklarını aktaran Erdoğan, tesiste 30'dan fazla yenilebilir yeşil yapraklı ürün çeşidi bulunduğunu söyledi.

Üretimlerinin önemli bölümünü şeflerin talepleri doğrultusunda planladıklarını kaydeden Erdoğan, başta Asya mutfağı olmak üzere farklı restoran konseptlerine yönelik özel ürünler yetiştirdiklerini anlattı.

Erdoğan, farklı marul çeşitleri, wasabi yaprağı ve özel fesleğen çeşitleri ürettiklerini belirterek, ürünlerin talep edilen boyuta ulaştığında hasat edilerek düzenli sevkiyatının yapıldığını ifade etti.

"Burada aslında tamamen yerli üretim yapıyoruz"

Aylin Erdoğan, "Şu an büyük firmalara da satış yapma aşamasındayız. İstanbul içinde şu anda aktif 12 müşterimiz var. Bunların 2'si otel. Michelin Yıldızlı restoranlara da satışlarımızı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Tesisin kurulumu sürecinde yerli firmalardan destek aldıklarını belirten Erdoğan, "Bu sistemlerimizin kurulumu için yerli firmalarla çalıştık. Aynı şekilde tohum alımlarımız için de yerli firmalarla çalışıyoruz. Burada aslında tamamen yerli üretim yapıyoruz. Hem teknoloji açısından hem tesis inşası açısından hem de tohumların alımı açısından yerli firmalarımızdan destek alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İhracat hedefimiz var. Ancak şu an için ana hedefimiz aslında İstanbul. Sonra da planımız aslında iç pazarda genişlemek. Türkiye pazarını oturttuktan sonra da ve halkımıza da direkt satışlarımızı açtıktan sonra ihracat için planlarımız var, hedeflerimiz var. Buna yönelik AR-GE çalışmalarımız da yakında başlıyoruz. Avusturya, Almanya, İngiltere ve İrlanda bu alanda öne çıkan pazarlar."

Topraksız tarımın en önemli avantajlarından birinin su tasarrufu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz suyu geri kullanıyoruz. O yüzden bizim su tasarrufumuz yüzde 95 civarında. Hedefimiz onu yüzde 99.9 yapmak. Çünkü burada devirdaim sistemi var." dedi.

Erdoğan, tesiste LED aydınlatmalarla bitkilerin ihtiyaç duyduğu ışık şiddeti ve süresini kontrol ettiklerini aktararak, farklı iklim koşullarına ihtiyaç duyan bitkiler için ayrı üretim odaları oluşturduklarını ifade etti.

Topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen ürünlerin kalitesinin yüksek olduğunu dile getiren Erdoğan, şimdiye kadar şeflerden olumsuz geri dönüş almadıklarını söyledi.

Erdoğan, bazı ürünlerin ev tipi buzdolabında üç haftaya kadar tazeliğini koruyabildiğini belirterek, toprak kullanılmadığı için zirai ilaç ihtiyacının bulunmadığını ve ürünlerin genetiğiyle oynanmadığını ifade etti.

"Ülkemizin geleceği aydınlık ve o aydınlık siz olabilirsiniz"

Yurt dışında eğitim alıp orada çalışmaya başlamasının ardından Türkiye'ye dönmeyi tercih ettiğini anlatan Erdoğan, gençlere hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Hayalinizin peşinden koşun. Hiç bırakmayın. Çünkü ülkemizin geleceği aydınlık ve o aydınlık siz olabilirsiniz. Biraz zor ama her yerde zor. İngiltere'de okumuş ve Avrupa'da da çalışmış biri olarak her yerde zorlukların olduğunu söyleyebilirim. Kendi toprağınızda kendi işinizle yaptığınız bir şeyin katkısı varsa özellikle onun sevinci çok farklı oluyor."

Avusturya'da ziyaret ettiği iki dikey tarım tesisinin kendisine ilham verdiğini anlatan Erdoğan, Avrupa'da tüketicilerin gıdanın kaynağına büyük önem verdiğini gözlemlediğini, Türkiye'de de dikey tarımın yaygınlaşmasına ve tüketicilerin bilinçlenmesine katkı sağlamayı amaçladığını sözlerine ekledi.