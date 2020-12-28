İngiltere Ticaret Bakanlığı: Türkiye ve İngiltere yarın serbest ticaret anlaşması imzalayacak
İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile yarın serbest ticaret anlaşması imzalanacağını bildirdi.
Londra
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını yarın Türkiye ile imzalayacak.
İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ile imzalanacak anlaşmanın ilk aşamada iki ülke arasındaki mevcut ticaret koşullarını korumayı amaçladığını bildirdi.
Anlaşmanın İngiltere’de imalat sanayiinde, otomotivde ve çelik sanayiinde binlerce istihdam için güvence temin edeceğini vurgulayan Truss, “Türkiye ile daha ihtiraslı, iki ülkeye özgü bir ticaret anlaşmasını yakın gelecekte imzalamak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
We expect to sign a continuity trade deal with Turkey 🇹🇷 this week, covering trade worth £18.6bn.— Liz Truss (@trussliz) December 27, 2020
This supports thousands of jobs across 🇬🇧 in the manufacturing, automotive and steel industries. 👇https://t.co/eEcGOjgl0a
Türkiye ile imzalanacak anlaşma, İngiltere’nin Brexit sonrası imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları içinde ticari hacim bakımında 5. sırada yer alacak.
İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 19 milyar sterlin düzeyinde seyrediyor.
İngiltere, AB ile 24 Aralık'ta Brexit sonrası serbest ticaret anlaşmasına varmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.