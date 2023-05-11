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Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası politika faizini yükseltti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 4,25'ten yüzde 4,50'ye çıkardı.

Gökhan Kurtaran, Nuran Erkul Kaya  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
İngiltere Merkez Bankası politika faizini yükseltti

Londra

BoE'den yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 4,50'ye yükseltildiği belirtildi.

Peş peşe 12 kez faiz artırımında bulunan BoE'nin kararıyla ülkede faiz oranı, 2008'in ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Açıklamada, faiz artırım adımının, enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine düşürülebilmesi amacıyla atıldığı belirtildi.

BoE Para Politikası Kurulu tutanaklarında, politika faizini artırım kararının 2'ye karşı 7 üyenin oyu ile alındığı, Kurul'un 2 üyesinin faizin yüzde 4,25 seviyesinde tutulması yönünde oy kullandığı kaydedildi.

Tutanaklarda, ülkede işsizliğin 2024 sonuna kadar yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşmesi, sonrasında yüzde 4,5'in üzerine çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Çekirdek enflasyonun bu yılın ilk çeyreğinde temel ürünler ve gıda ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle beklentilerin üzerinde gerçekleştiği aktarılan tutanaklarda, enflasyonun bu yılın nisan ayında sert bir şekilde düşmesinin beklendiği belirtildi.

Tutanaklarda, hükümetin hanekalkının enerji faturalarına olan desteğini devam ettirmesinin ve enerji toptan satın alma fiyatlarının gerilemesinin enflasyon oranları üzerindeki etkisinin görülmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

BoE'nin son projeksiyonlarına göre, TÜFE'nin gelecek 2-3 yıl içerisinde yüzde 1'in biraz üzerinde, yüzde 2 hedefinin ise altında seyretmesinin beklendiği bildirilen tutanaklarda, ülkede enflasyonun orta vadede sürdürülebilir bir şekilde Banka'nın hedefi olan yüzde 2'ye düşürülebilmesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: Artık resesyon beklemiyoruz

BoE Para Politikası Komitesi'nin politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ise  6 ay önce ülkede 2024'e kadar sürebilecek en uzun resesyonu beklediklerini ancak Kasım 2022'den beri enerji fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü aktardı.

Bailey, İngiltere'de hanehalkı enerji faturasının bu yılın son çeyreğinde yıllık 2 bin 100 sterlin seviyesine düşmesini beklediklerini, bu rakamın hala yüksek ancak bir yıl önceki seviyesinden yüzde 16 düşük olduğunu bildirdi.

Enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyonda yaklaşık 1 puan düşürücü etki yapacağını kaydeden Bailey, enerji fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra ekonominin de beklenenden iyi performans sergilemesinin ekonomik büyümeye ilişkin öngörüleri değiştirdiğini söyledi.

Bailey, resesyon beklentisinin olmadığını ifade ederek, "Şu anda ılımlı fakat pozitif bir büyüme bekliyoruz." dedi.

"Hedefimiz, enflasyonu yüzde 2 seviyesine çekmek ve bu seviyede tutmak"

Ülkede enflasyonun hala çok yüksek seviyede olduğuna işaret eden Bailey, "Özellikle gıda enflasyonu çok daha yüksek seviyede. Ancak nisan ayı verilerinden başlamak üzere önümüzdeki aylarda enflasyonun keskin şekilde düşeceğini düşünüyoruz. Gıda enflasyonunda da aynı şekilde gevşeme bekliyoruz. Hedefimiz, enflasyonu yüzde 2 seviyesine çekmek ve bu seviyede tutmak." ifadelerini kullandı.

Enflasyonu orta vadede sürdürülebilir bir şekilde hedeflenen seviyeye çekmek için bankanın faiz oranlarını gerektiği gibi ayarlayacağını belirten Bailey, şunları kaydetti:

"Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, (faiz artışı noktasında) kanıtlara göre hareket ediyoruz. Eğer enflasyonun ısrarcı olacağına ilişkin işaretler görürsek tabi ki de ona göre hareket etmek zorunda kalacağız. Ancak bu koşullu bir ifade. Başka bir deyişle, şartlara göre hareket edeceğiz."

BoE, bugünkü kararıyla 12 kez üst üste faiz artırımında bulunurken, ülkede faiz oranı yüzde 4,50 ile son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere'de enflasyon mart ayında yüzde 10,1, gıda enflasyonu ise yüzde 19,1 olarak ölçülmüştü.

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