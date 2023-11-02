İngiltere Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu.
Londra
BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerinin 6'ya 3 oy ile politika faizini sabit tutmaya karar verdiği bildirildi. Üç üye, politika faizinin, 25 baz puan artırılarak yüzde 5,50'ye çıkarılması yönünde görüş bildirdi.
Kurulun ekonomik aktivite ve enflasyona ilişkin güncellenmiş tahminleri kapsamında, banka faizinin 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar yüzde 5,25 seviyesinde kalacağı ve daha sonra kademeli olarak 2026'nın sonunda yüzde 4,25'e düşebileceği aktarılan açıklamada, PPK'nın bir önceki toplantısından bu yana gelişmiş ekonomilerde uzun vadeli devlet tahvili getirilerinin arttığı kaydedildi.
Açıklamada, manşet enflasyonun eylülde yıllık bazda yüzde 6,7 ile beklentilerin altında gerçekleştiği anımsatıldı. Bu aşağı yönlü eğilimin çekirdek enflasyondaki düşüşü yansıttığı belirtilen açıklamada, yüzde 7'ye yakın olan hizmet sektörü enflasyonunun beklentilerin biraz üzerinde geldiği ifade edildi.
Açıklamada, manşet enflasyonun yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilerek, buna rağmen enflasyonun düşüş eğilimini sürdürerek bu yılın son çeyreğinde yüzde 4,7'ye, 2024'in ikinci çeyreğinde de yüzde 3,75'e düşmesinin beklendiği kaydedildi.
Enflasyondaki düşüşün enerji fiyatlarındaki gerileme, gıda fiyatları ve hizmet sektöründeki düşüşten kaynaklanacağı ifade edilen açıklamada, yüzde 2 hedefine 2025'in sonunda ulaşılabileceği dile getirildi.
Açıklamada, ülkenin ekonomik büyümesinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yatay seyretmesi ve daha önce öngörülenden daha zayıf olmasının beklendiği belirtildi.
Bazı iş dünyası anketlerinin, dördüncü çeyrekte üretimde hafif bir daralmaya işaret ettiği aktarılan açıklamada, ekonomik büyümenin dördüncü çeyrekte yüzde 0,1 büyümesinin beklendiği ve bu oranın daha önce öngörülenden daha zayıf olduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, ekonomik faaliyetin durgunlaştığı bir ortamda istihdam artışının 2023'ün ikinci yarısında yumuşamasının ve işgücü piyasasında gevşemenin beklendiği ifade edilirken, maaş artışlarının bazı sektörlerde yüksek olmasına rağmen düşüş eğilimine gireceğinin öngörüldüğü aktarıldı.
BoE, Aralık 2021'den beri devam ettiği sıkılaştırma politikası kapsamında üst üste 14 kez faiz artışına gittikten sonra, ilk kez geçen ay politika faizini sabit tutmuştu. Kasım toplantısındaki kararla, BoE, para politikasındaki sıkılaşmaya ikinci kez ara vermiş oldu.
BoE Başkanı Bailey: Faiz oranlarını enflasyonu düşürene kadar yüksek tutacağız
BoE Başkanı Andrew Bailey, bankanın politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutma kararının ardından düzenlenen basın toplantısında, enflasyonu hedeflenen yüzde 2 seviyesine indirmek için faiz artışlarının işe yaradığını söyledi.
Bugünkü toplantıda politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutmaya karar verdiklerini ve para politikasının sıkı kalmaya devam ettiğini kaydeden Bailey, "Öte yandan, söylemeliyim ki enflasyon hala çok yüksek. Bu nedenle faiz oranlarını, enflasyonu hedeflediğimiz seviyeye düşürene kadar, uzun süre yeterince yüksek seviyede tutacağız. Faiz oranlarında daha fazla artışa ihtiyaç olup olmadığını yakından izliyoruz. İhtiyaç olmasa bile şu anda faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için çok erken. Şu anda para politikası oldukça sıkı. Eğer bu duruşu yeterince uzun süre korursak, enflasyonu sistem dışı bırakacağız." diye konuştu.
Bailey, eylülde yüzde 6,7 seviyesinde olan enflasyonun ekimde yüzde 5'in hemen altına gerilemesini ve yıl sonuna kadar bu seviyede kalmasını beklediklerini dile getirdi.
Buna rağmen her öngörünün belirsiz olduğunu kaydeden Bailey, "Orta Doğu'daki gerilimi takiben enflasyonda enerji fiyatları kaynaklı yukarı yönlü riskler var. Gerilim, belirsizlik yaratıyor ve şu ana kadar enerji fiyatlarında büyük hareketlilik görmedik ancak riskler kesinlikle mevcut." dedi.
Bailey, yüksek faizlerin ekonomide ağırlığının hissedildiğine yönelik işaretlerin giderek arttığını aktardı.
Para politikasındaki sıkılaşmanın gereğinden uzun sürmemesi gerektiğinin de altını çizen Bailey, "çok az veya çok fazla" arasında bir denge kurmak zorunda olduklarını anlattı.
Para politikasının ne kadar uzun süre kalacağının, orta vadede enflasyon görünümüne ilişkin verilere bağlı olduğunu belirten Bailey, enflasyonu hedefledikleri seviyeye düşürmek için kat etmeleri gereken bir mesafe olduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.