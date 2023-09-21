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Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 5,25'te sabit tuttu.

Gökhan Kurtaran  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Greater London

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