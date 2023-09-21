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Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yüzde 5,25 düzeyindeki politika faizini değiştirmedi.

Gökhan Kurtaran  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
İngiltere Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Londra

BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizinin yüzde 5,25 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.

Politika faizi kararının dörde karşı beş üyenin oyu ile alındığı belirtilen açıklamada, Kurul'un dört üyesinin, Banka'nın faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 5,5’e yükseltmesi yönünde oy kullandığı belirtildi.

BoE açıklamasında, “Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE), petrol ve enerji fiyatlarında yeniden oluşan yukarı yönlü baskılara rağmen gıda ve temel mal fiyatları enflasyonundaki düşüşleri yansıtacak şekilde, yakın vadede önemli ölçüde daha da düşmesi beklenmektedir.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada para politikasının, TÜFE'nin orta vadede sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine dönmesini sağlayacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

BoE'nin sıkı para politikasının istihdam ve reel ekonomi üzerindeki etkilerini gözlemlediği belirtilen açıklamada, “Kurul'umuz, iş gücü piyasası koşullarının sıkılığı, ücret artışı ve hizmet fiyatı enflasyonunun seyri de dahil olmak üzere bir bütün olarak ekonomideki kalıcı enflasyonist baskıların ve esnekliğin göstergelerini yakından izlemeye devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) dün açıkladığı verilere göre, ülkede enflasyon ağustosta yıllık bazda yüzde 6,7 düzeyinde gerçekleşti. TÜFE, bir önceki ayda yıllık bazda yüzde 6,8 artmıştı.

BoE, 2021 yılı aralık ayından geçen aya kadar toplam 14 kez artışa giderek politika faiz oranını yüzde 0,1 seviyesinden yüzde 5,25 seviyesine yükseltmişti.

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