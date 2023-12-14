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Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini sabit tuttu

Nuran Erkul Kaya  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini sabit tuttu

Londra
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