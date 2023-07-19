Dolar
26.93
Euro
30.29
Altın
1,978.54
ETH/USDT
1,909.00
BTC/USDT
29,983.00
BIST 100
6,371.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

İngiltere Maliye Bakanı Hunt: Enflasyon hedefine ulaşana kadar plana bağlı kalmalıyız

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, enflasyon verilerine ilişkin, "Enflasyona karşı savaşı kazanabiliriz ancak fiyatlar hala çok hızlı yükseliyor. Bu yüzden hedefe ulaşana kadar plana bağlı kalmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Nuran Erkul Kaya  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
İngiltere Maliye Bakanı Hunt: Enflasyon hedefine ulaşana kadar plana bağlı kalmalıyız

Londra

Hunt, İngiltere'de haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirmelerde bulundu.

Hunt, "Bugünkü haberler, hükümet ve İngiltere Merkez Bankası'nın zor kararlar almaya hazır olması durumunda enflasyona karşı savaşı kazanabileceğimizi gösteriyor. Ancak fiyatlar hala çok hızlı yükseliyor. Bu yüzden iş bitene kadar plana bağlı kalmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İngiliz İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere'de yıllık enflasyon, haziranda beklentilerin üzerinde gerileyerek yüzde 7,9'a indi. Beklenti, enflasyonun haziranda yüzde 8,2 olacağı yönündeydi. Ülkede enflasyon mayısta yüzde 8,7 olmuştu.

25 baz puan artış ihtimali güçlendi

ING Think'ten yapılan açıklamaya göre, bugünkü enflasyon verileri sonrası İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ağustostaki toplantısında politika faizinde 50 baz puan artış yerine 25 baz puan artış ihtimali güçlendi.

BoE, enflasyonun mayısta yüzde 8,7 ile yapışkan kalmasının ardından 50 baz puan artışa giderek politika faizini yüzde 4,50'den yüzde 5'e çıkarmıştı.

Merkezi Londra'da bulunan araştırma kuruluşu Resolution Foundation analizine göre ise bugünkü enflasyon verileri sonrası faiz oranlarının daha fazla artırılması ve uzun süre yüksek seviyede tutulması gerektiği yönündeki baskılar hafifledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kolluk personelinin görev dışında amirlerini eleştirmesine ceza öngören hüküm iptal edildi
İstanbul'da barajların doluluğu yüzde 40,33'e düştü
Hakkari'de Cilo buzullarında hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ömrümüzün ve hayatımızın muhasebesini yapmak için hicri yılbaşını bir vesile bilmeliyiz
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karniyol cinsi 1240 canlı arı ele geçirildi

Benzer haberler

İngiltere Maliye Bakanı Hunt: Enflasyon hedefine ulaşana kadar plana bağlı kalmalıyız

İngiltere Maliye Bakanı Hunt: Enflasyon hedefine ulaşana kadar plana bağlı kalmalıyız

ECB, politika faizi artışının devam ettirilmesini değerlendiriyor

İngiltere Merkez Bankası: Ülkede 1 milyon kişinin konut kredisi borcu ayda en az 500 sterlin artacak

İngiltere Merkez Bankası: İngiliz bankaları olası bir finans krizine karşı dayanıklı

İngiltere Merkez Bankası: İngiliz bankaları olası bir finans krizine karşı dayanıklı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet