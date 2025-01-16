Dolar
35.46
Euro
36.61
Altın
2,701.14
ETH/USDT
3,375.00
BTC/USDT
99,725.00
BIST 100
9,818.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İngiltere ekonomisi Kasım 2024'te yüzde 0,1 ile beklentilerin altında büyüdü

İngiltere ekonomisi 2024 Kasım'da yüzde 0,1 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti.

Nuran Erkul Kaya  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
İngiltere ekonomisi Kasım 2024'te yüzde 0,1 ile beklentilerin altında büyüdü

Londra

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Kasım 2024'e ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde ekonomik büyüme yüzde 0,1 oldu. Beklenti, ülke ekonomisinin yüzde 0,2 büyüyeceği yönündeydi.

Hizmet sektörü kasımda yüzde 0,1 büyürken, imalat ve inşaat üretiminde yüzde 0,4'er düşüş görüldü.

Ekonomi, eylül-kasım dönemini kapsayan üç ayda ise önceki çeyreklik döneme göre yatay seyir izledi.

İngiltere ekonomisi Ekim 2024'te yüzde 0,1 daralmıştı.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, büyüme rakamlarının ardından X'te yaptığı paylaşımda, "Ekonomik büyümeyi daha hızlı başlatmaya kararlıyım. Bu da yatırım oluşturmak, reformları gerçekleştirmek ve ticareti artırmak demek. Bu büyümeyi sağlamak için her gün çalışacağım ve çalışan insanların cebine daha fazla para girmesini sağlayacağım." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazeteciliğin Türkiye'deki ekolü Mehmet Ali Birand'ın ölümünün üzerinden 12 yıl geçti
TÜBİTAK ve AFAD çığ riskini önleme konusunda işbirliği yapacak
Kapıkule'de gümrük muhafaza ekipleri çok sayıda kaçakçılık girişimini önledi
Van'da kar yağışı etkili oldu
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Benzer haberler

İngiltere ekonomisi Kasım 2024'te yüzde 0,1 ile beklentilerin altında büyüdü

İngiltere ekonomisi Kasım 2024'te yüzde 0,1 ile beklentilerin altında büyüdü

Save The Children: Gazze'de sağlanan ateşkes hesap verebilirliğin ilk adımı olmalı

Avrupa ülkeleri Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

İngiltere ve Irak başbakanları, yasa dışı göç, savunma ve Suriye konularını görüştü

İngiltere ve Irak başbakanları, yasa dışı göç, savunma ve Suriye konularını görüştü
İngiltere, Suriye'ye yönelik yaptırımları gözden geçiriyor

İngiltere, Suriye'ye yönelik yaptırımları gözden geçiriyor
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in saraydaki Sovyet casusundan yıllarca habersiz olduğu ortaya çıktı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in saraydaki Sovyet casusundan yıllarca habersiz olduğu ortaya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet