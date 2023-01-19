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Ekonomi

İngiltere’de gıda fiyatlarında son 45 yılın en sert artışı görüldü

İngiltere’de Aralık 2022'de gıda fiyatlarının yüzde 16,8 ile son 45 yılın en sert artışını kaydettiği bildirildi.

Gökhan Kurtaran   | 19.01.2023
İngiltere’de gıda fiyatlarında son 45 yılın en sert artışı görüldü

Londra

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede gıda fiyatları geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 16,8 arttı. Söz konusu oran, 1977 yılının eylül ayından bu yana en sert artış olarak kayda geçti.

ONS verilerine göre, İngiltere'de gıda fiyatlarında aralık ayında yıllık bazda en yüksek fiyat artış süt, şeker, reçel, bal ve çikolata kalemlerinde kaydedildi.

Ülkede geçen yılın aralık ayında sütün fiyatı yüzde 50, toz şekerin fiyatı yüzde 43, çedar peynir fiyatı yüzde 33, yumurtanın fiyatı yüzde 30, dilimlenmiş 800 gramlık ekmeğin fiyatı ise yüzde 21 yükseldi.

Ülkede enflasyon son 41 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE), en son geçen ay yüksek enflasyonla mücadele amacıyla politika faizinin 50 baz puan daha artırarak yüzde 3,50'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

Piyasalar, bankanın enflasyonu frenleyebilmek için 2 Şubat’taki politika toplantısında faiz oranının 50 baz puan daha artırılmasını bekliyor.

İngiltere Merkez Bankası, ülkede enflasyonun bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 10 seviyesinin üzerinde seyretmesini, yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçmesini öngörüyor.

ONS'nin açıkladığı verilere göre, ülkede Aralık 2022'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydetmişti. Ülkede TÜFE geçen yılın ekim ayında yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, kasım ayı itibarıyla hız keserek yüzde 10,7’ye gerilemişti.

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