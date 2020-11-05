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Ekonomi

İngiliz perakende zinciri 3 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Sainsbury’s, 3 bin 500 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Gökhan Kurtaran   | 05.11.2020
İngiliz perakende zinciri 3 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

Londra

Süpermarket zincirinden yapılan açıklamada ağırlıklı olarak Sainsbury’s’in iştikaki olan Argos’tan 3 bin 500 kişinin çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

Mobilya ürünleri, ev tekstili ve elektronik eşyaların satıldığı Argos mağazalarından 420’sinin kapatılacağı, Sainsbury’s mağazaları içerisinde 150 adet küçük Argos bölümlerine yer verileceği ifade edildi.

Sainsbury’s bu yılın ilk yarısında 137 milyon sterlin zarar açıklamıştı

Sainsbury’s bu yılın ilk yarısında piyasa koşullarını gerekçe göstererek 137 milyon sterlin zarar açıklamıştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sainsbury’s Üst Yöneticisi Simon Roberts, işten çıkarılanlara yeni bazı alanlarda iş bulunabileceğini, ilerleyen dönemde yeniden istihdam edilebileceklerini bildirdi.

Sainsbury's bünyesinde yaklaşık 111 bin kişi istihdam ediliyor. 

200 binden fazla işten çıkarma 

İngiltere’de karantina uygulamasının başladığı mart ayından bu yana, özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere, farklı sektörden çok sayıda şirket yaklaşık 200 binden fazla kişinin işten çıkarılmasına karar verdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugün yaptığı açıklamada ağustos ayında yüzde 4,5 olan işsizliğin gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,75 ile zirve seviyesine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan ikinci karantina kararı dün gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı.

İkinci karantina kararı kapsamında bar, restoran ve temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı.

16 Eylül'de yaptığı açıklamada ikinci karantinanın ekonomik açıdan "felaket" olacağını söyleyen Başbakan Johnson, 31 Ekim'deki açıklamasında artan vaka sayısı karşısında karantina kararı almaya mecbur kaldıklarını bildirmişti.

İngiltere'de martta da karantinaya gidilmiş ve önlemler, aşama aşama büyük ölçüde temmuzda kaldırılmıştı.

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