Dolar
41.28
Euro
48.96
Altın
3,683.44
ETH/USDT
4,486.10
BTC/USDT
115,697.00
BIST 100
11,165.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IMF: Küresel borcun dünya GSYH'sine oranı yüzde 235'in üzerinde seyrediyor

Uluslararası Para Fonu, özel sektör kredilerindeki düşüşün kamu borçlanmasındaki artışla dengelendiğini belirterek, toplam borcun geçen yıl çok az değişerek küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 235'inin üzerinde kaldığını bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
IMF: Küresel borcun dünya GSYH'sine oranı yüzde 235'in üzerinde seyrediyor

Washington

Uluslararası Para Fonu (IMF), konuya ilişkin yayımladığı blog yazısında, küresel borcun, istikrar kazansa da yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini aktardı.

Özel sektör kredilerinde süren azalmanın, hükümetlerin artan borçlanmasıyla dengelendiği vurgulanan yazıda, IMF'nin Küresel Borç Veritabanı'nın son güncellemesine göre toplam borcun geçen yıl çok az değişerek küresel GSYH'nin yüzde 235'inin üzerinde kaldığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yazıda, özel borcun hanehalkı yükümlülüklerindeki azalma ve finansal olmayan kurumsal borçlardaki çok az değişim sonucunda GSYH'nin yüzde 143'ünün altına gerileyerek 2015'ten bu yana en düşük seviyeye indiği, kamu borcunun ise neredeyse yüzde 93'e yükseldiği belirtildi.

ABD doları cinsinden toplam borcun hafif artışla 251 trilyon dolara yükseldiği kaydedilen yazıda, kamu borcu 99,2 trilyon dolara çıkarken, özel borcun 151,8 trilyon dolara gerilediği aktarıldı.

Yazıda, ABD ve Çin'in küresel borç dinamiklerini şekillendirmede hala baskın bir rol oynadığı, ancak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde borç ve bütçe açığı seviyelerinin tarihsel standartlara göre yüksek ve endişe verici olduğu ifade edildi.

Hükümetlerin, kamu borcunu azaltmaya yönelik güvenilir bir orta vadeli plan kapsamında kademeli mali ayarlamalara öncelik vererek bu eğilimlerin yönetilmesine yardımcı olması gerektiği belirtilen yazıda, ekonomik büyümeyi teşvik eden ve belirsizliği azaltan bir ortamın yaratılmasının kamu borcunun hafifletilmesine ve özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesine yardımcı olacağı dile getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç: Kalbim Gazze'nin acı çeken halkıyla
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili 21 Eylül'de seçilecek
Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Mikasa ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenlendi
Miryokefalon Zaferi'nin yer tespitine yönelik yüzey araştırması tamamlandı

Benzer haberler

IMF: Küresel borcun dünya GSYH'sine oranı yüzde 235'in üzerinde seyrediyor

IMF: Küresel borcun dünya GSYH'sine oranı yüzde 235'in üzerinde seyrediyor

Küresel piyasalar Fed'e ilişkin artan faiz indirimi beklentileriyle pozitif seyrediyor

IMF: Fed'in politika faizini düşürmeye başlaması için alan var

Modern yaptırımlar: Politika aracı mı ekonomik tehdit mi?

Modern yaptırımlar: Politika aracı mı ekonomik tehdit mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet