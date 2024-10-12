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Ekonomi

İlişkilerdeki normalleşme adımları Mısır'a ihracatta meyvelerini veriyor

Türkiye'nin Mısır'a ihracatı, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artışla 280,9 milyon dolara çıktı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
İlişkilerdeki normalleşme adımları Mısır'a ihracatta meyvelerini veriyor

İstanbul

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerdeki normalleşme adımları ülkeye ihracatta meyvelerini veriyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi ve heyeti geçen ay Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayındaki Mısır ziyaretin ardından Sisi'nin iade-i ziyareti de Türkiye-Mısır ilişkilerinin çok daha ileriye taşıdı.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasında farklı alanlarda 17 mutabakat zaptı imzalandı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Mısır'a ihracatı, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artışla 280,9 milyon dolara çıktı.

Ülkeye, geçen yılın eylül ayında 274 milyon 309 bin dolar tutarında dış satım yapılmıştı.

Mısır'a ihracatta sanayi ürünleri öne çıktı

Mısır'a ihracat yapan sektörler arasında 48,4 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, yaklaşık 45 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 26 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 19,6 milyon dolarla elektrik ve elektronik öne çıktı.

Mısır'a, makine ve aksamları 18,1 milyon dolarlık, mobilya kağıt ve orman ürünleri 13,6 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayii 11,8 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller 11,7 milyon dolarlık, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 11,7 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Tekstil ve ham maddeleri sektörünün ihracatı 17,8 milyon dolar arttı

Ocak-eylül döneminde, tekstil ve hammaddeleri sektörünün Mısır'a ihracatı 17,8 milyon dolar arttı.

Mısır'a otomotiv endüstrisi 7,7 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 3,8 milyon dolar, mücevher sektörü 1,4 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 242 bin dolar ihracat artışı gerçekleştirdi.

Ülkeye, su ürünleri ve hayvansal mamuller 4,8 milyon dolar, mücevher sektörü 1,7 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 762 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

İl bazında bakıldığında Mısır'a İstanbul'dan 113,8 milyon dolarlık, Bursa'dan 20,9 milyon dolarlık, İzmir'den 18,6 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 14,3 milyon dolarlık, Hatay'dan 13,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

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