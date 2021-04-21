Euro
9.84
Dolar
8.18
BIST 100
1,350.55
Altın
1,778.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Ekonomi

İklim diplomasisi, uluslararası ilişkilerin merkezine yerleşiyor

Gezegenin en büyük krizi haline gelen iklim değişikliği ile mücadele uluslararası ilişkiler ve ülkelerin dış politikasında önemli bir diplomasi aracı haline gelirken ticaret, teknoloji ve finansman dünyası da iklim üzerinden şekillenmeye başladı.

Nuran Erkul Kaya   | 21.04.2021
İklim diplomasisi, uluslararası ilişkilerin merkezine yerleşiyor

İstanbul

Bunun en güncel örneği, son dönemde aralarındaki gerilim artan ABD ile Çin yönetimlerinin, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etme ihtiyacına vurgu yapan ortak bir açıklamaya imza atmaları oldu.

ABD ve Çin'in iklim özel temsilcileri John Kerry ile Xie Zhenhua, Şangay'da 2 gün süren görüşmelerinin ardından 2020'li yıllar boyunca iklim değişikliğiyle mücadele için daha iddialı hedefler koymak, karbon nötr ekonomi oluşturmak amacıyla gerekli adımları atmak için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden ev sahipliğinde, 22-23 Nisan'da 40 liderin katılımıyla çevrim içi düzenlenecek iklim temalı Liderler Zirvesi'ne katılacağına yönelik ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davetli olduğu Liderler Zirvesi, Biden'in göreve başladıktan sonra çok sayıda liderle bir araya geleceği ve ABD'nin "iklim liderliğinin" sınanacağı ilk platform olarak öne çıkarken uzmanlara göre, bu kadar kapsamlı bir lider buluşmasının gündem maddesinin iklim değişikliği olması iklim diplomasisinin uluslararası ilişkilerin merkezinde yer aldığını gösteriyor.

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Kurucu Direktörü Bengisu Özenç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, iklim değişikliğiyle mücadelede konulan hedeflerin ne kadar hızlı şekilde devreye girdiğini zamanın göstereceğini belirterek, "Ama artık ticaret, teknoloji, uluslararası ilişkiler ve dış politikayı iklim üzerinden konuşacağız. Daha önce sadece iklim paktı vardı ve ticarete yansımıyordu ama şimdi Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı ve ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadelede daha iddialı olmasıyla, söylem bile olsa gündem bu doğrultuda ilerliyor." diye konuştu.

Bu gelişmelerin küresel bir dönüşümün göstergesi olduğunu dile getiren Özenç, şöyle devam etti:

"Kerry'nin iklim diplomasisinde görünürlüğünü artırması, Biden ev sahipliğinde düzenlenecek bu kadar kapsamlı bir lider buluşması iklim değişikliğiyle mücadelenin önemli bir diplomasi aracı haline geldiğini gösteriyor. Artık iklim, ülkelerin konuştukları dili şekillendiren bir konu. Öte yandan, kamunun bu mücadelede dönüştürücü rolünün çok sınırlı kaldığını söylemem gerekiyor. Küresel ısınmayı 2 derece ve altında sınırlandırmak için umudu piyasadaki gelişmelerde görüyoruz, maalesef kamu tarafında görmüyoruz. Bu nedenle dönüşüm ağır aksak şekilde piyasa şartlarında yaşanıyor."

Emisyonların yüzde 75'inden sorumlu ülkelerin planlarını açıklaması gerekiyor

Dünya Kaynakları Enstitüsü Uluslararası İklim Girişimi Direktörü David Waskow ise Liderler Zirvesi'nin ülkelerin emisyon azaltım taahhütlerinin, iklim değişikliğinin en büyük etkilerini önlemek için yeterli olmadığını ortaya koyan Birleşmiş Milletler (BM) raporunun hemen arkasından düzenlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Hali hazırda dünyadaki emisyonların yüzde 75'inden sorumlu ve ABD, Çin ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu ülkelerin henüz iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik planlarını açıklamadığını belirten Waskow, şöyle konuştu:

"Japonya, Kanada ve Güney Kore gibi ülkeler ise bu yıl ortaya koymaları gereken daha güçlü planlarını paylaşmadı. Bu kapsamda zirvenin başarıya ulaşması için 4 ana çıktısı olmalı. Bunlardan ilki, zirve öncesinde veya sırasında ABD'nin ulusal katkı beyanı olarak 2030'a kadar emisyonları 2005 seviyesine göre yüzde 50 azaltmasına yönelik taahhüt vermesi olacaktır. İkincisi ise aralarında Japonya, Güney Kore, Kanada ve Çin'in bulunduğu büyük ekonomilerin sıfır emisyon hedeflerine yönelik somut ve iddialı planlar açıklaması, üçüncü olarak gelişen ülkeler ve kömür desteğinin sonlandırılması için ülkelerin iklim finansmanını güçlendirmeleri gerekiyor. Son olarak, ülkelerin yeni tip koronavirüs salgınına karşı ortaya koydukları ekonomik toparlanma planlarını yeşil dönüşüm merkezinde yapmaya taahhüt etmeleri olmalı."

Waskow, bu kapsamda zirvenin dünyanın en büyük ekonomilerinin iddialı iklim hedeflerini açıklaması ya da en azından kasımda Glasgow'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) öncesinde bunun sinyalini vermeleri açısından bir fırsat sunacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kendinizi ölümle baş başa görüyorsunuz'
İsrail’de hayat aşı sayesinde normale dönmeye başladı
En mutlu anın tanığı ebeler Kovid-19 sürecinde de fedakarca çalışıyor
Kovid-19'u atlatan 91 yaşındaki Gençdoğan: Nefes alamıyordum ve soğuktan öleceğimi zannettim
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 295 bini aştı

Benzer haberler

İklim diplomasisi, uluslararası ilişkilerin merkezine yerleşiyor

İklim diplomasisi, uluslararası ilişkilerin merkezine yerleşiyor

ABD Başkanı Biden: George Floyd'un öldürülmesi, gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir

AK Parti'li Özşavlı: Ermenilere çağrımız, artık bu sahte soykırım iddialarından vazgeçin

Biden, polis şiddetiyle ölen siyahi Floyd'un ailesi ile telefonda görüştü

Biden, polis şiddetiyle ölen siyahi Floyd'un ailesi ile telefonda görüştü

ABD daha önce çağırmadığı Pakistan’ı İklim Zirvesi'ne davet etti

ABD daha önce çağırmadığı Pakistan’ı İklim Zirvesi'ne davet etti
Bakan Kurum'dan 'İklim değişikliğine dur demek için hep birlikte mücadele etmeliyiz' uyarısı

Bakan Kurum'dan 'İklim değişikliğine dur demek için hep birlikte mücadele etmeliyiz' uyarısı